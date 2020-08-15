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Украинцы, которых задерживали в Беларуси, вернулись на Родину – Кулеба

15 августа, 18:57

Руслан Ровик Руслан Ровик

Глава МИД выразил благодарность сотрудникам посольства, которые помогли блогерам

В Украину из Беларуси вернулись двое украинцев, которые были задержаны в Минске во время протестов – Евгений Васильев и Константин Реуцкий.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Константин Реуцкий и Евгений Васильев только что пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома", - заявил он.

Также глава МИДа выразил свою благодарность украинским дипломатам.

"Благодарю команду Посольства Украины в Беларуси, которая успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику", - сказал он.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что задержанным украинским волонтерам Константину Реуцкому и Евгению Васильеву предъявлены подозрения в уголовном деле о массовых беспорядках в Минске 10-12 августа.

Местные правозащитники говорят, что украинцы приехали в Беларусь из правозащитной организации "Восток-SOS" в рамках миссии помощи белорусским коллегам, у которых много работы в связи с многочисленными арестами во время протестов. Позже стало известно о задержании Оксаны Алешиной. Кроме того, в МИД рассказали о скором возвращении одного из задержанных в Беларуси украинцев после того, как будет уплачен штраф.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты украинцы Беларусь Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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