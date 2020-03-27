Украинцы массово возвращаются с заработков (видео с границы)

Украинские заробитчанемассово возвращаются домой. На пунктах пропуска – длинные очереди, скандалы и даже митинги. Ажиотаж – только на территории соседних стран, украинские пограничники пускают без задержек.

На пункте пропуска "Ужгород – Вишне Немецкое", за шлагбаумом – толпа людей. Это – наши соотечественники, которые пытаются вернуться домой. Словаки их пропускают в пешем режиме, а уже на территории Украины людей забирают автобусами. За десять дней, с тех пор, как на пунктах Чопского пограничного отряда действует особый режим, ежедневно возвращаются почти полторы тысячи украинцев.

"Пункт пропуска "Ужгород" работает в штатном режиме, продолжает осуществление оформления граждан, возвращающихся на территорию Украины", – говорит пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Ольга Трачук.

Возвращаются преимущественно заробитчане. Есть среди них и семьи с маленькими детьми. Все – уставшие. Жалуются, что путь домой – дорогостоящий и долгий. Уже за шлагбаумом объединяются и частными автобусами разъезжаются по всей Украине. Перед тем подписывают документ, который обязывает их самоизолироваться на 14 дней.

"Мы со Словакии добирались. Недолго, машину, в принципе, нашли. По 80 евро с человека – это нас привезли прямо сюда, на границу. Мне в Кривой Рог, например, надо. Я пока еще не представляю, как я буду из Киева в Кривой Рог добираться", – говорит заробитчанин Владимир Лузин.

"Доезжаем из Чехии в Украину. У нас дорога стоит 400-450 евро. И не можем еще и добраться. Здесь стоим все, ждем", – говорит заробитчанин Михаил Мороз. В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 27 марта

А вот на пункте пропуска "Ягодин", что на польской границе, настоящий ажиотаж, судя по появившемуся в интернете видео. Сотни заробитчан, преимущественно из Волыни, пытаются пешком пересечь границу между государствами. Впрочем, по правилам, это можно сделать только на транспорте. Из-за этого уже несколько дней здесь скандалы и митинги. Все уставшие и злые. В толпе мало кто соблюдает правила безопасности – людей в масках почти нет. Стоят в куче, и никакой дистанции не соблюдается. После оформление украинцев оставляют ждать автобусы.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что по состоянию на 24 марта, после объявления общенационального карантина в Украину из-за границы вернулось около 72 тысяч человек. Каждый из вернувшихся должен две недели находиться на самоизоляции.

За нарушение правил карантина в Украине предусмотрен штраф – до 34 тыс. гривен.

Также мы писали, что в МВД разъяснили, будут ли контролировать соблюдение украинцами правил карантина с помощью отслеживания мобильных телефонов.

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