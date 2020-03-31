Украинцы могли переболеть коронавирусом еще зимой: появились неожиданные данные

Вирусная пневмония бушевала на Тернопольщине в январе этого года. Тогда, по официальной статистике, умерло 22 человека. Медики разводили руками и не могли определить, какой вирус вызывает загадочную пневмонию. У некоторых, действительно, диагностировался грипп. А что было у остальных – непонятно. Ведь тестов на коронавирусную инфекцию тогда не делали.

Главный врач центральной городской клинической больницы Ивано-Франковска Тарас Масляк, на своей странице в Fаcebook, тоже предположил, что коронавирусная инфекция уже была в Украине. Причем еще с декабря.

"На сегодняшний день мы подозреваем, что эта проблема, скорее всего, была здесь уже с декабря месяца, возможно, двое из пациентов даже умерли. Но было с десяток людей, которых мы вылечили", – написал доктор на своей странице.

/ Фото: facebook.com Реклама

Украинцы тоже массово в соцсетях делятся своими воспоминаниями о последних случаях ОРВИ. У многих после новогодних праздников была высокая температура, сухой кашель, слабость. Тогда, ни о каком коронавирусе речи не шло. Все списывали это на обычную сезонную простуду.

Напомним, что первый официальный заболевший на COVID-19 в Украине был зафиксирован 3 марта. На данный момент мужчина уже выздоровел и находится дома.

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"Мы никогда не узнаем, был ли коронавирус в Украине раньше, если не проведем тестирование людей, которые переболели в январе, феврале, декабре. Есть тест-системы, которые определяют наличие антител. Если человек переболел, вируса уже нет, но есть антитела, которые возникли в организме в ответ на вирус, для защиты от него. Антитела могут быть в организме достаточно длительный период времени", – прокомментировала ситуацию врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины, экс заместитель главного санитарного врача Украины Людмила Мухарская.

Ранее мы публиковали подробное интервью с Людмилой Мухарской, где она ответила на вопросы: как долго будет бушевать коронавирус, зачем нужно носить маски, как правильно самоизолироваться.

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