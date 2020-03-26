Коронавирус наступает: зачем в Украине объявили чрезвычайную ситуацию и что будет с экономикой

По оценкам экспертов, без работы уже три миллиона человек

Украина еще месяц будет жить в условиях карантина, да еще и в режиме чрезвычайной ситуации (не путать с чрезвычайным положением). Такое решение принял Кабинет министров 25 марта. Снизит ли это уровень заболеваемости, могут ли ЧС продлить и чем нынешняя ситуация грозит экономике в целом и отдельным гражданам в частности, разбирался сайт "Сегодня".

Почему продлили карантин и повсеместно объявили чрезвычайную ситуацию

Решение Кабмина, по мнению ряда экспертов, было ожидаемым и оправданным, так как масштабы эпидемии усиливаются с каждым днем. По единогласному мнению министров, еще месяц жестких мер нужен, чтобы прекратить распространение вируса и добиться, дабы эпидемия пошла на спад. Как разъяснил премьер-министр Денис Шмыгаль, ЧС и карантин действуют до 24 апреля с возможностью его дальнейшего продления согласно законодательству.

"Если мы справимся с распространением коронавируса быстрее, тогда будем отдельно принимать решение на заседании Кабинета министров", – уточнил Денис Шмыгаль.

Напомним, карантин в Украине был введен изначально до 3 апреля. При этом ряд областей перешли на режимы чрезвычайной ситуации из-за вспышек заражений COVID-19. В то же время власти отказались от идеи более жестких мер – введения чрезвычайного положения.

Нужна ли ЧС и когда ее могут отменить

По словам главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, режим чрезвычайной ситуации, который ввел Кабмин, – это компромиссный вариант.

"Чрезвычайное положение многих пугает, в том числе и некоторых наших международных партнеров. Против этого бизнес. А режим чрезвычайной ситуации позволяет задействовать большинство чрезвычайных мер без политических и информационных ограничений", – объяснил Владимир Фесенко.

Также он надеется, что карантин вскоре отменят. По словам Фесенко, наши власти не опоздали с введением карантина, а даже опередили европейские страны, где уже вовсю "разгуливал" коронавирус, а у нас он только начинался. Поэтому принятые вовремя меры должны дать результат. Особенно, если соблюдать правила карантина, например при заказе еды через доставку.

"Мы далеко от пика эпидемии, который сейчас переживает Европа. Мы на этот пик выйдем в первой половине апреля. Судя по китайскому опыту, не будет одномоментной отмены карантина и ЧС, будет постепенное снятие ограничений по регионам и по отдельным позициям. Например, разрешат пассажирские перевозки внутри города, области. Снимут ограничения для бизнеса. Но не раньше, чем проявятся положительные тенденции, устойчивое снижение новых случаев заражения и смертей, – резюмировал Фесенко. – Я не верю в прогнозы, что ЧС будет до осени, до конца года. Моя оценка – оптимальный вариант до конца апреля, начала мая. Но может быть и еще плюс месяц".

Политолог Вадим Карасев говорит, что для оценки необходимости введения режима чрезвычайной ситуации по всей Украине, надо знать точную клиническую картину заболеваний, для чего провести массовое тестирование заболевших.

"Пока у нас мизерные цифры как инфицированных, так и умерших, но, возможно, власти подстраховываются, – анализирует Карасев. – С экономической и медицинской точки зрения, введение ЧС вряд ли обоснованно, но с политической оно нужно, чтобы укрепить центральную власть, восстановить утерянную управляемость в стране. Пока не вижу четкой дорожной карты антикризисного менеджмента. Но месяц – большой срок, многое может измениться, прояснится ситуация в Европе. Я оптимист и надеюсь, что к концу апреля карантин будет прекращен".

Мнения против: "В ЧС нет никакого смысла"

А вот член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что введение ЧС в масштабах страны лишено смысла, так как не повлияет на рост или снижение заболеваемости.

"Вполне достаточно карантина, если власти контролируют и изолируют поток заболевших, прежде всего среди тех, кто возвращается из-за границы, – уверен Олег Пендзин. – Этих людей надо изолировать на две недели, но технически это очень сложно. Сейчас процесс слабо контролируем, в таких условиях количество заболевших будет расти. Поэтому карантин будет продлен еще не один раз, закон это позволяет".

Олег Пендзин уверен, что Украине стоило бы пойти по пути Швеции. Там врачи сказали: коронавирус опасен не для всех, а только для определенной категории людей: в зоне риска пожилые и страдающие различными хроническими заболеваниями.

"Именно по этим людям будет отдельный мониторинг, жесткий контроль, необходимая помощь от государства. Все остальные, если заболеют, то выздоровеют, их вылечат. Мы, вводя карантин, ничего не предлагаем взамен. Никаких действий со стороны государства, кроме тотальных запретов, не вижу", – говорит Олег Пендзин.

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский также поддержал опыт Швеции – сосредоточиться на группах риска.

"Я против решения Кабмина в таком виде. Канцлер Германии Ангела Меркель говорит, что 70% людей переболеют, несмотря на карантин, – отметил Виктор Скаршевский. – Сейчас в мире идет информационный террор: мы все умрем. Но на самом деле умерло ничтожное количество людей от числа заболевших, в основном пожилого возраста. В Италии средний возраст умерших – 81 год, при средней продолжительности жизни в этой стране 82 года. В Китае средний возраст умерших – 75 лет при средней продолжительности жизни 76 лет. Эта печальная статистика приведена лишь для того, чтоб подчеркнуть: нам нужно сосредоточить усилия на профилактических усилиях в отношении пожилых людей, а не на поголовных запретах. Не надо ставить на тормоза всю страну, лишать людей дохода и смотреть: выживут-не выживут".

Что будет с экономикой

В мире уже началось движение в сторону отмены карантина, ибо чрезвычайные меры убивают мировую экономику. Президенты США и Бразилии высказались о том, что пора отменять карантин, так как экономика долго не выдержит.

"Президент США Дональд Трамп пару дней назад сказал: "Результаты карантина не могут быть страшнее, чем сама эпидемия", и я с этим согласен, – отметил Олег Пендзин. – Мы сейчас семимильными шагами идем к ситуации, когда результаты карантина и ЧС для экономики Украины окажутся значительно хуже, с точки зрения убытков, чем последствия эпидемии. Если рассмотреть три основные составляющие ВВП – это промышленность, которая падает 7 месяцев подряд, агросектор, уже давший минус 10% в этом году, розничная торговля, дававшая прирост 8-10% в год, но которая сейчас легла из-за карантина (не работают рынки, нет покупателей), то у нас падение ВВП может составить не озвученные властями 5% (более 150 млрд грн), а все 9% (почти 300 млрд грн)".

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Последнее соизмеримо с третьей частью доходов госбюджета. По словам Олега Пендзина, такое падение ВВП чревато ростом инфляции, за ней потянется курс гривни, валютных резервов не хватит и Украина окажется в жесткой рецессии. Повторится сценарий 2014 года.

"Карантин более трех месяцев – это смертельно опасно для любой экономики. Посмотрим, как будет в Европе. Пока рано что-то больше прогнозировать" – добавляет Владимир Фесенко.

Возможными скорыми проблемами для экономики Украины озабочен и Вадим Карасев.

"Я бы на месте Кабмина подождал еще неделю, до 3 апреля, и только потом продлевал карантин или вводил ЧС. Кто подсчитал экономические последствия? Ведь люди проедают последние деньги, многие станут съезжать со съемных квартир, этот процесс уже начался" – отметил Карасев.

Наконец, Виктор Скаршевский отметил, что из-за карантина уже более трех миллионов человек потеряли работу.

"Если учесть, что многие живут от зарплаты до зарплаты, и когда деньги у них закончатся, то сложно даже предположить, какими окажутся действия этих людей, – опасается Скаршевский. – Карантин продлили на месяц и это может оказаться критичным для них. Экономика у нас ослаблена и без коронавируса, 7 месяцев подряд падает производство. Карантин может стать "контрольным выстрелом". Власти находятся на растяжке – то ли продлевать еще карантин и усиливать социальную напряженность, то ли отменять с риском усиления инфекции. В ближайший месяц власти должны сделать все, чтобы карантин соблюдался и инфекцию удалось купировать. К концу апреля должен наступить момент истины".

Чего ждать народу

Экономисты говорят, что в условиях ЧС доходов украинского госбюджета не хватит на обеспечение не только повышенных выплат, но и на покрытие защищенных статей бюджета – это зарплаты бюджетникам, силовикам, дотации Пенсионному фонду. Выхода два – эмиссия гривни либо безвозмездная зарубежная помощь.

"Власть уже озвучила, что выплатит единоразово по 1000 гривен пенсионерам, имеющим пенсии менее 5000 гривен, – напомнил Фесенко. – Это 10 млн человек или 88% пенсионеров. Но как быть с остальными, кто потерял работу? По нашим оценкам, это около 3 млн человек: прежде всего частные предприниматели – 700 тыс. чел. – и люди, которые у них работали".

Главная проблема, по словам Фесенко, определить, кому конкретно нужна помощь. Критерий – регистрация в службе занятости. Такие люди, кроме пособия по безработице, могут быть обеспечены бесплатными продуктовыми наборами, либо талонами на получение бесплатно продуктов. Тот, кто не встал на учет на "биржу труда", будет вынужден выживать самостоятельно.

Хуже всего тем, кто находится в неоплачиваемом отпуске, ибо их возможности подработать из-за карантина сузились. Для них возможна временная регистрация в службах занятости на время отпуска. Также Фесенко надеется на дополнительную помощь Международного валютного фонда, которую можно будет пустить не на укрепление гривни, а на проедание, как было в 2008 году.

"По недавним соцопросам, 57% украинцев заявили, что через месяц у них не останется денег даже на еду, – отметил Олег Пендзин.- Возможно, ситуация приукрашена, но ожидается много голодающих, в основном предпенсионного возраста, потерявших работу. Плюс огромное количество вернувшихся трудовых мигрантов, которые быстро проедят привезенные заработки. Даже возможная денежная эмиссия не увеличит объемы тающих товарных запасов".

Что будет на Пасху и в поминальные дни

На Пасху и в поминальные дни (неделя после Пасхи), скорее всего, не будет массовых богослужений и посещений кладбищ. Особенно это опасно из-за такой традиции как устраивание поминальных обедов на погостах, чего православная церковь, кстати, не приветствует.

"Тут свое слово должны сказать священнослужители всех конфессий, – говорит Владимир Фесенко. – Говорить что-то за них мирским людям было бы неправильно. Предполагаю, что такое решение будет озвучено иерархами заблаговременно".

Пока ни в одной из конфессий нам прямо не сказали, как будет организовано празднование светлого Христова воскресения. Но, например, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (УПЦ) благословил всем епархиям участвовать в мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной инфекции. А массовое скопление народа как раз способствует ее распространению.

Священный синод Православной церкви Украины (ПЦУ) 24 марта принял решение о том, что разрешается проведение богослужений в храмах священнослужителями, церковнослужителями и певчими без присутствия мирян. Мирянам рекомендуют дома организовать молитвенные уголки с иконой, священными книгами, лампадой или свечой и молиться там. При необходимости можно пригласить батюшку домой с соблюдением мер карантина.

А президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал скорый запуск проекта "Пасха дома".

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", – заметил Зеленский.

Послабления уже начались

Одновременно с "закручиваем гаек" начались и послабления. Так, Владимир Зеленский накануне допустил открытие продовольственных рынков в маленьких городах, где рынок – единственный источник покупки продовольствия и единственная возможность для селян продать выращенное. Но, естественно, при условии соблюдения мер карантина. Также могут открыть магазины по продаже семян, удобрений, средств защиты растений. Принимать решение должны местные органы власти. Разрешено фермерам производить централизованно весенне-полевые работы. Но частным лицам, не имеющим своего транспорта, выехать "на картошку", которую из-за ранней весны надо сажать уже сейчас, нереально: ни автобусы, ни электрички не ходят.

Напомним, по состоянию на вечер 25 марта, в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки было выявлено 32 новых случая инфицирования. Как пережить карантин с пользой и без нервов – смотрите в сюжете:

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