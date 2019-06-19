Украинцы на авиафоруме Ле Бурже 2019: студент подписал контракт с компанией Boeing

Студент полтора года проходил курсы, а потом конкурсный отбор

С 17 по 23 июня в пригороде Парижа проходит самый престижный авиафорум Ле Бурже 2019. Сейчас там пребывает и сотня украинских студентов-авиаторов – победителей студенческого конкурса "Авиатор 2019". Инициатором и организатором проекта является благотворительный Фонд Бориса Колесникова, который 11 лет оказывает всестороннюю поддержку студентам технических специальностей Украины, поощряет талантливую молодежь поездками на ведущие профильные форумы по всему миру. Во время таких визитов ребята перенимают передовой опыт, общаются со специалистами, проходят мастер-классы, первыми видят новинки отраслей.

В апреле сто победителей "Авиатора" были награждены Фондом поездкой во Францию. Учащиеся 22 технических и авиационных вузов страны в течение четырех дней знакомятся с французской столицей и достижениями мирового авиапрома, посещают стенды и шале ведущих игроков авиационного рынка и подписывают выгодные контракты.

19 июня на Ле Бурже был подписан договор о сотрудничестве между представителями компании Boeing в Украине и одним из победителей конкурса "Авиатор 2019", студентом Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" Игорем Калиенко. Талантливый и перспективный юный инженер-прочнист пополнил ряды легендарных разработчиков и конструкторов компании.

"Это и приятный сюрприз для меня, и большая ответственность. Спасибо всем, кто верит в меня и мои силы – близким, Фонду Бориса Колесникова за победу в "Авиаторе", представителю Boeing в нашей стране – компании "Прогресстех-Украина" за возможность проявить свои способности", – делится впечатлениями Игорь Калиенко.

"Мы не впервые берем в свою команду "выпускников" проекта "Авиатор". Это образованные, грамотные, интеллигентные молодые люди, которые вносят свой вклад в развитие авиационной отрасли, конструируют новые самолеты. За такими специалистами, как они – и наше будущее, и будущее авиации", – подчеркивает директор "Прогресстех-Украина" Андрей Фиалковский.

Гордится победителями масштабного проекта благотворительного Фонда и его Президент.

"Украина не привезла на Ле Бурже ни одного самолета, зато во Франции украинская молодежь демонстрирует отменную эрудицию, уровень интеллекта, блестящие знания, которые ценятся ведущими компаниями Украины и мира. Наша задача – сформировать молодую элиту страны, новую генерацию специалистов, открыть перед ними весь мир, но сделать так, чтобы они работали и развивались в Украине, строили отечественный авиапром", – говорит Борис Колесников.

Напомним, во время проведения авиафорума Ле Бурже 2017 был подписан аналогичный договор на сотрудничество между победителем "Авиатора 2017" Алексеем Лозовым и представителем Boeing Украина.

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