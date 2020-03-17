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Украинцы на год отправились в единственное место в мире, где нет коронавируса

17 марта, 07:26

Игорь Серов

Взяли с собой маски, термометры и множество антисептиков

В понедельник из Украины в Антарктиду раньше положенного времени была отправлена очередная научная экспедиция. В этот раз полярникам пришлось поспешить из-за того, что и Украина, и ряд других стран ограничивают авиасообщение. Об этом сайту "Сегодня" сообщил руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Экспедиция отправлена, но как быстро она доберется к месту назначения – этот вопрос остается открытым, – говорит Евгений Дикий. – Это – 25-я юбилейная экспедиция, но, к сожалению, отправка проходила не в праздничной обстановке. Отправиться из аэропорта "Борисполь" ей удалось за 3 часа до закрытия воздушного пространства. Полярники отправились в Стамбул. После – трансатлантический перелет в Колумбию. И там у них возможны очень серьезные проблемы. Колумбия уже закрыта на въезд, но там он и не нужен. Необходим транзит без выхода из зоны аэропорта. Также стало известно, что с 18 марта закрывается на въезд Чили. А это является финальным пунктом нашего маршрута, потому как из чилийского порта морем полярники отправляются на станцию в Антарктиду. Есть надежда, что в Чили полярники прилетят за 3 часа до закрытия воздушного пространства".

По словам Дикого, нынешняя экспедиция состоит из двух отрядов.

"Первый – это отряд, который едет туда ориентировочно дней на 10. Эта группа специалистов выполнит ряд работ по модернизации станции и установке оборудования. Вторые 10 человек – это зимовщики. Они останутся там на год. В отряде зимовщиков в этот раз, как и в прошлой экспедиции – две женщины".

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В НАНЦ нам рассказали, что вся экспедиция оснащена масками.

"Маски везут и для тех, к кому едут на смену. Также с собой везут большое число антисептика, везут с собой термометры. Также на станцию должен быть отправлен аппарат для искусственной вентиляции легких. Кроме того, саму станцию закрыли для туристов".

Напомним, ранее вблизи украинской станции в Антарктиде зимовщики увидели, что снег приобрел кровавый оттенок. Выяснилось, что причиной такого явления оказались микроскопические водоросли, появившиеся после потепления.

Подробности того, как полярники готовятся к зимовке – в сюжете:

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Антарктида полярники экспедиция коронавирус континент зимовка

Источник: Сегодня

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