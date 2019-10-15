Украинцы на позитиве и не ждут бед в будущем: результы социсследования

Впервые за последние семь лет украинцы больше надеются на хороший исход, чем на плохой

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Народ стал гораздо позитивнее, чем был этим летом, и впервые за семь лет украинцы почти не ждут негатива в будущем. Таковы результаты исследования компании Research & Branding Group, которая в начале этого месяца пообщалась с 2001 совершеннолетним гражданином по всей стране, за исключением неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Новости "Сегодня" узнали, какое настроение и надежды у украинцев.

Настроения народных масс

"В начале этой осени впервые за несколько лет отмечается существенное улучшение показателей социального самочувствия украинцев", — утверждают аналитики и подкрепляют свои выводы статистикой.

Так, согласно опросу, сегодня более половины респондентов (59%) в целом испытывают положительные эмоции. Такой показатель на 15% больше, чем был зафиксирован в июле. При этом в плохом настроении тоже пребывают меньшее количество людей — 30% против 45% летом. Но как и в прошлом исследовании, 11% опрошенных затруднились со своим ответом.

Впервые за семь лет число украинцев, которые довольны своей жизнью, стало больше, чем тех, кто на нее пеняет (50% против 44%). В прошлом похожие результаты были только в конце 2012 и 2013 гг. Народ стал лучше оценивать и свое материальное положение: количество неудовлетворенных своим бюджетом уменьшилось, а довольных — выросло.

Сегодня каждый десятый украинец считает, что с деньгами у него все в порядке, тогда как в начале этого года так думали только 6%. В то же время половина опрошенных оценивает свою финансовую ситуацию как "среднюю", ранее таких было 45%. А вот о плохом материальном положении говорят чуть больше трети респондентов (37%), в начале года об этом сообщали на 9% больше человек.

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Надежды

В будущее народ тоже смотрит весьма оптимистично.

"Украинцев, которые ждали улучшения своей жизни, всегда было значительно меньше, чем ожидающих ее ухудшения или хотя бы сохранения текущего статуса. Сегодня же большинство украинцев либо ожидают улучшений (37%), либо сохранения текущего положения (38%), тогда как негативные ожидания — всего лишь у 7% опрошенных", — отмечают авторы исследования.

К слову, в начале года неблагоприятных перспектив опасались аж 26%, а на лучшее надеялись лишь 15%.

Почему так

"Социальное самочувствие является обобщенным индикатором реакции населения на социальные процессы. Его же уровень может выступать одним из показателей результативности проводимой государством политики", — подчеркивают аналитики R&B Group. Похожее мнение и у психолога Ирины Данченко.

"Общие настроения людей обычно связаны с уровнем жизни в стране. Повышаются средние зарплаты, укрепляется нацвалюта, происходят резонансные положительные события — оптимизм растет. Также я думаю, что сегодня такое позитивное самочувствие связано и с приходом новой власти — на нее полагают большие надежды и пока не видят поводов разочаровываться. Минимальное влияние на такие опросы оказывает сезонный фактор: чаще всего люди полны оптимизма в начале года, делового сезона и весной", — рассказала эксперт.

Взяли верный курс

Настрой наших соотечественников недавно проверяла и социологическая компания "Рейтинг" и получила похожие результаты. Согласно их исследованию, больше половины респондентов (55%) уверены, что дела в Украине идут в правильном направлении, и только 18% — в неправильном. А вот четверть опрошенных не определились со своим мнением по этому вопросу. Позитивнее всего оценивают направление развития нашей страны на западе и юге, чуть хуже — в центре и на востоке. При этом самой оптимистичной остается молодежь и люди среднего возраста: около 60% украинцев до 40 лет склонны считать, что курс государства в целом взят верный, а вот среди пенсионеров этот показатель составляет только 48%.

Также 71% пока довольны деятельностью президента, а 39% — работой новоизбранной Верховной Рады. Меньше всего народу нравится работа нового главы Кабмина — позитивно ее оценили 29%.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что по исследованиям ООН треть украинских подростков подвергались травле в сети. По данным экспертов, буллинг не заканчивается, когда ребенок приходит из школы.

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