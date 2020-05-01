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Украинцы на сезонных роботах за границей: Пристайко начал переговоры с ЕС

1 мая, 11:17

Татьяна Очеретяна

Вице-премьер подчеркнул важность обеспечения украинцам организованного трансфера

Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко начал телефонные переговоры с коллегами из стран ЕС, куда приглашают украинских сезонных работников. Пристайко говорит об условиях, которые должны гарантировать украинцам. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"По телефону координируемся с членами правительств стран-членов ЕС, куда приглашают организованные группы украинских сезонных работников. Основная задача – обеспечить им организованный трансфер и надлежащие условия труда, в том числе медицинскую безопасность", – написал вице-премьер-министр.

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Напомним, к сезонным работам Финляндия планировала привлечь около 14 тысяч украинцев. Первый чартер, оплаченный Хельсинки, привез 200 украинцев. Однако, по словам посла Эстонии в Украине, после этого Кабмин приостановил организацию таких чартеров.

Кроме того, недавно Пристайко рассказывал, каким будет мир по окончанию карантина. Вице-премьер уверен, что бытовые мелочи в жизни каждого из нас уже не будут такими, как прежде. Может измениться и политика целых государств.

Видео: Сегодня

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