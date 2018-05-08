Украинцы на учениях НАТО отработали бой в городе: опубликовано видео

Вчера, 11:10

В Минобороне расказали о подробностях очередного дня учений 


На учениях НАТО Combined Resolve X, которые проходят в Германии при участии украинских десантников и танкистов, отрабатывались навыки боя в городских условиях города. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

"Утром силы OPFOR получили приказ выдвинуться в поселок Исвинг и занять его оборону. В состав группы вошли представители ВС Украины, Румынии и США. Общая численность подразделения – около 40 военнослужащих и два БТР-80", – говорится в сообщении.

Между тем силы противника, которым предстоит захватить поселок, состоят из польской механизированной роты на бронетранспортерах Rosomak, албанской пехотной роты и спецназа из Литвы. Кроме того, с воздуха силы BLUEFOR поддерживала пара американских боевых вертолетов. 

"Согласно задумке учений, оборону пришлось занимать с ходу. Противник значительно превосходил наше сводное подразделение как по численности, так и по огневой мощи. Потому заданием было сдерживать его как можно дольше, а когда он стянет все силы к поселку, вызвать огонь артиллерии", – добавили в Генштабе.

Ранее мы писали о том, как украинцы сумели договориться с "местными жителями" одного из поселков в районе учений, и получили за это их доброе отношение, план города и подземных  коммуникаций.

Также стоит напомнить о подробном описании специфики учений НАТО, которые, как оказалось, во многом отличаются от подобных маневров в армиях других стран привлечением актеров на роли местных жителей и реалистичностью действий.
НАТО, ВСУ, оборона, учения, десантники, танкисты, Combined Resolve X

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Источник:

"Сегодня"

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