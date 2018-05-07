Украинцы на учениях НАТО провели дерзкий рейд: опубликованы фото

Вчера, 10:11

Украинские десантники и танкисты удивили военных НАТО нестандартными действиями

Фото: Генеральный штаб ВСУ
Фото: Генеральный штаб ВСУ

В Германии продолжаются учения НАТО CombinedResolved X, в которых принимают участие также украинские десантники и танкисты. В 11-й день маневров бойцы ВСУ провели успешный рейд в тыл противника и отработали задачи по уничтожению инфораструктуры.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба, наши воины два дня удерживали важную высоту возле городка Равенсдорф. После нескольких неуспешных попыток выбить оттуда украинцев, "противник" прекратил штурмы, и подразделения ВСУ решили перейти к активным действиям.

Была поставлена задача провести рейд в глубокий тыл противника и захватить важный перекресток, который было необходимо удерживать как можно дольше. Между тем на пути к намеченной точке была замечена бронегруппа "противника" с танком Abrams и бронемашиной Bradley.

"Наши силы насчитывали два БТР-80, два танка Т-84 и автомобиль HMMV. Применив задымление, группа успешно преодолела опасный участок и прорвалась в определенный район, а противник начал стягивать к перекрестку значительные силы – 8 танков Abrams, четыре бронемашины Bradley и значительные силы пехоты. Бой шел более двух часов, а полностью подавить сопротивление нашей группы удалось лишь после применения артиллерии. В результате противник потерял четыре Abrams, два Bradley и 20 пехотинцев", – говорится в сообщении.

 По словам заместителя командира 79-й ОДШБр подполковника Максима Миргородского, "они не ожидали, что, имея намного меньше сил и уже несколько дней удерживая оборону, мы проведем такую дерзкую операцию. Руководство учений тоже было удивлено – в район конечной точки нашего рейда сразу прибыло 15 посредников. Это очень большое собрание на одном участке".

Между тем три БТР, три HMMV и один танк украинцев двинулись в противоположном направлении и, прорвавшись через блокпост "противника", атаковали его логистический центр. В результате атаки нашему подразделению удалось уничтожить около половины инфраструктуры, а при возвращении в базовый лагерь остатки украинской группы наткнулись на значительные силы противника и были остановлены.

В настоящий момент десантно-штурмовая рота готовится отработать сценарий боя в городе. Сейчас наши бойцы организовывают оборону одного из населенных пунктов. Ожидается, что для штурма города противник применит свои силы спецназа.

Напомним, ранее бойцы морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины вблизи административной границы с оккупированным Крымом провели учения по обороне морского побережья от морского десанта условного противника.

А в 199-м учебном центре десантно-штурмовых войск под Житомиром инструкторы, которые имеют опыт боев на Донбассепередали свои навыки курсантам в условиях, максимально приближенных к боевым.
НАТО, учения, десантники, танкисты, Combined Resolve X

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"Сегодня"

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