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  1. Последние новости Украины

Украинцы начали подавать документы для работы в Польше: в консульствах полно людей

27 мая, 11:40

Татьяна Очеретяна

Украинцам сложно добраться до визовых центров из других областей

После того как украинцам в Польше разрешили приступать к работе сразу, без двухнедельного карантина, граждане начали собираться на заработки. Сейчас возле консульств и визовых центров можно увидеть большие очереди за рабочими визами. Об этом пишет Волинь.UA.

Люди уже начали подавать документы на рабочие визы. По словам украинцев, главная проблема – это транспорт. Чтобы добраться в Генеральное консульство Республики Польша в Луцке из других областей, нужно самостоятельно искать и заправлять автомобиль. В то же время работа консульств стабильно удовлетворительная, отмечают люди, которые подавали документы.

Большинство украинцев едут в Польшу на сезонные сельскохозяйственные работы.

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Ранее стало известно, что из-за недостатка сезонных рабочих польские бизнесмены готовят чартерный рейс, который должен привезти в страну украинских работников.

Напомним, пандемия коронавируса COVID-19 привела к закрытию границ, ограничению транспортного сообщения и месяцам карантина почти во всех странах Европы. Однако сейчас многие государства Старого Света снимают карантинные ограничения и приглашают украинских сезонных рабочих. С какими проблемами сталкиваются наши заробитчане, могут ли они беспрепятственно выехать за границу, – об этом идет речь в авторской статье сайта "Сегодня".

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