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Украинцы не спешат на отдых в Крым – Госпогранслужба

13 июня, 15:54

Пограничники не отслеживают цель, с которой граждане с материковой Украины едут в аннексированный Крым

Фото: Facebook

За май 2019 года административную границу с Крымом, куда накануне россияне перебросили десятки тысяч солдат и мощные вооружения, пересекли около 197 тысяч украинцев, что всего на 7 тысяч больше, чем в прошлом году. Такое увеличение не является существенным. Об этом "Крым.Реалиям" сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Если говорить языком цифр, за май 2019 года админграницу с Крымом пересекли около 197 тыс. человек, а за май прошлого года их было около 190 тыс. То есть увеличение не существенное, и говорить о каком-то резком росте тех, кто едет, например, отдыхать, было бы неуместно", – подчеркнул Слободян.

Он также отметил, что ситуация с отдыхом во многом преувеличена российскими СМИ.

"Потому что резкого увеличения количества украинцев, которые едут именно отдыхать, мы не наблюдаем", – сказал спикер Госпогранслужбы.

Слободян подчеркнул также, что пограничники не отслеживают цель, с которой граждане с материковой Украины едут в аннексированный Крым, По его словам, эта графа отсутствует в базах данных пограничников, так как "это в определенной степени – ограничение прав и свобод".

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в мае админграницу в обоих направлениях пересекли 197 795 человек и 32 136 транспортных средств.

Однако российские пограничники в Крыму заявляли о том, что в связи с майскими праздниками количество граждан Украины, въезжающих в аннексированный Крым через пункты пропуска на админгранице, увеличилось.​

Как писали новости "Сегодня", самые основательные украинцы занялись планированием отпуска еще весной. Аналитики портала по поиску туров только за март насчитали 1,7 млн запросов от туристов со всей страны. Чаще всего народ интересовался ценами на отдых в Египте — туда хотели бы отправиться 38,5% отпускников. Второй по популярности стала Турция, которой интересовались 25,5% пользователей. За лидерами со скромными показателями оказались страны Евросоюза.При этом большая часть путешественников (64,3%) готовы были выложить за недельный тур до 30 тыс. грн. 

Ранее сообщалось, что украинские корабли не прекратят судоходство через Керченский пролив. Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак в интервью "Радио Свобода" дал понять, что от судоходства в проливе Украина отказываться не собирается. Однако генерал дал понять, что Военно-морские силы Украины и дальше будут проходить через Керченский пролив, но так, чтобы не повторилась ситуация с прошлогодним нападением россиян.


Видео: Анатолий Матиос / Facebook

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Тег Крым, пограничники, Госпогранслужба Украины, админграница, Олег Слободян

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