Украинцы не стали реже вступать в брак – социолог
Социолог рассказал, в каком возрасте молодые люди в Украине вступают в брак
Украинцы не стали реже вступать в брак и много разводиться. Об этом в пресс-центре сайта "Сегодня" заявила кандидат философских наук, старший научный сотрудник института социологии Национальной Академии Наук Украины Наталья Лавриненко.
По ее словам, не все так плохо с браками в Украине.
"Во-первых, количество браков не уменьшается. В 2014 году было – 300 тысяч за год, разводов – 130 тысяч. Как видите – это не 50 % и даже не половина. Как видите, на самом деле, все не так печально", – говорит Лавриненко.
А вот тенденция по поводу более позднего вступления в брак тенденция наблюдается.
"В 90-х девушки вступали в брак в 19-21 год, а юноши в 23-25 лет. В 2014 году девушки решались на создание семьи в 25 лет, а мужчины в 28. Мы приближаемся к той модели, которая господствует на Западе", – дополняет социолог.
При этом доля разводов все же есть. И главная причина – это неготовность вступать в брак и неумение создать семью.
"Основная причина развода – неумение создать хорошую психологическую атмосферу в семье, суметь договориться, быть добрыми, найти понимание и общие цели", – продолжает эксперт.
Кстати, по словам Лавриненко, в молодых браках инициатором разводов становятся женщины, которых не устраивают быт или же другие проблемы, а после 50-ти – мужчины, на это их толкает кризис среднего возраста.
Больше смотрите во время прямой линии, посвященной Дню всех влюбленных.
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