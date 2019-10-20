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Украинцы питаются гастрономическим мусором: результаты исследования

20 октября, 10:13

Ученые утверждают, что в еде украинцев наблюдается дефицит полезных веществ

Украинцы потребляют мало фруктов и овощей, зато злоупотребляют сахаром и хлебом. Именно об этом речь идет в национальном исследовании питания жителей Украины. Ученые изучили содержание тарелок почти полутора тысяч наших граждан. В рационе катастрофически не хватает полезной пищи.

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Вместо рекомендованных 300 граммов овощей в день, мы потребляем в среднем чуть больше половины нормы. Еще хуже ситуация с фруктами и ягодами – их в ежедневном рационе едва наберется 83 грамма. Не хватает семян и орехов – их в день мы съедаем 8 граммов. А нужны – 30 граммов. Зато в мучных изделиях, сахаре и соли украинцы себе не отказывают. Кое-где такое потребление вдвое превышает рекомендации специалистов.

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Фото: пресс-служба ПЦУ

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что каждый третий житель Земли страдает от плохого питания. Такие данные озвучила Оксана Рябченко, представитель сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Украине, которая будет привлечена к проекту по мониторингу качества почвы в Украине.

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украинцы питание потребление исследование рацион ФАО

Источник: Сегодня

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