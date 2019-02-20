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Украинцы почтили память Героев Небесной Сотни: в сети вспомнили о кровавых событиях

Сегодня, 13:09

В соцсетях напомнили о событиях на Майдане в 2014 году

Украинцы почтили память Героев Небесной Сотни: в сети вспомнили о кровавых событиях Украина В соцсетях напомнили о событиях на Майдане в 2014 году

Украинцы в соцсетях вспомнили о событиях, которые происходили в центре Киева 19-21 февраля, когда десятки протестующих погибли под пулями силовиков, расстреливавших беззащитных людей.

Многие украинцы вспомнили, чем они занимались в тот день и где находились в конкретный момент пять лет назад.

Как сообщалось, 19 февраля президент Петр Порошенко и президент Евросовета Дональд Туск почтили память Героев Небесной Сотни. Высокопоставленный европейский чиновник третий день находится в Украине, а сегодня посетит Львов, где примет участие в церемонии вручения ему звания Honoris Causa от Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Также мы писали, что в Вашингтоне памятная церемония по погибшим Героям Небесной сотни прошла недалеко от Капитолия у Мемориала жертвам Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине. Мероприятие было организовано посольством Украины в США совместно с United Help Ukraine, US Ukrainian Activists, Ukrainian National Information Service (UNIS), украинской общиной при участии представителей International Committee for Crimea.

Отметим, по официальным данным украинских правоохранителей, в период 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов, 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек.

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Тег небесная сотня, Герои Небесной сотни

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