Украинцы променяли вареники на хинкали

Традиционная кухня, за исключением борща, оказалась не сильно популярна в Украине

Любовь украинцев к традиционной кухне оказалась преувеличенной. Сервис Raketa назвал самые популярные блюда, доставку которых заказывали в 2019 году, и вареники далеко не в лидерах…

Сравнение популярности пиццы и ролов – блюд, которые украинцы чаще других заказывали в 2019 году:

Тройка самых популярных блюд, доставку которых украинцы заказывают из ресторанов, выглядит следующим образом:

пицца – 12%; Реклама суши – 7,5%; бургеры – 6% от всех заказов.

Бургеры, кстати, безоговорочный лидер в любви украинцев к готовым бутербродам. Они в разы популярней, чем более дешевые хот-доги и сэндвичи. Не спасла последние даже бесплатная доставка от сервиса Raketa.

Если к этим блюдам итальянской, японской и американской кухни в Украине уже привыкли, то четвертая позиция несколько удивляет. Оказалось, что хинкали гораздо востребованней, чем пельмени и вареники вместе взятые.

Реклама

И продолжая тему грузинской кухни, шашлык далеко впереди стейков. По крайней мере по количеству заказов, тогда как стейк, зачастую, обходится дороже порции шашлыка.

А вот среди первых блюд борщу конкурентов нет. Солянка отстает в разы, а далее уже идут куриный бульон, мисо суп и другие.

Как отмечают в компании Raketa, вкусовые предпочтения украинцев не сильно отличаются в зависимости от географии проживания. Так, во всех городах, где доступна доставка Raketa, список топовых блюд выглядит практически идентично.

О компании

Raketa — сервис доставки еды из ресторанов. Компания доставила свой первый заказ 5 марта 2018. На сегодняшний день услугами Raketa можно воспользоваться в Днепре, Киеве, Львове и Харькове. В 2020 году сервис намерен зайти еще в 15 городов, после чего начнется покрытие всех украинских городов с населением более 200 тыс.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама