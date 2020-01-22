Украинцы променяли вареники на хинкали

Любовь украинцев к традиционной кухне оказалась преувеличенной. Сервис Raketa назвал самые популярные блюда, доставку которых заказывали в 2019 году, и вареники далеко не в лидерах…
Сравнение популярности пиццы и ролов – блюд, которые украинцы чаще других заказывали в 2019 году:
Тройка самых популярных блюд, доставку которых украинцы заказывают из ресторанов, выглядит следующим образом:
пицца – 12%;
суши – 7,5%;
бургеры – 6% от всех заказов.
Бургеры, кстати, безоговорочный лидер в любви украинцев к готовым бутербродам. Они в разы популярней, чем более дешевые хот-доги и сэндвичи. Не спасла последние даже бесплатная доставка от сервиса Raketa.
Если к этим блюдам итальянской, японской и американской кухни в Украине уже привыкли, то четвертая позиция несколько удивляет. Оказалось, что хинкали гораздо востребованней, чем пельмени и вареники вместе взятые.
И продолжая тему грузинской кухни, шашлык далеко впереди стейков. По крайней мере по количеству заказов, тогда как стейк, зачастую, обходится дороже порции шашлыка.
А вот среди первых блюд борщу конкурентов нет. Солянка отстает в разы, а далее уже идут куриный бульон, мисо суп и другие.
Как отмечают в компании Raketa, вкусовые предпочтения украинцев не сильно отличаются в зависимости от географии проживания. Так, во всех городах, где доступна доставка Raketa, список топовых блюд выглядит практически идентично.
О компании
Raketa — сервис доставки еды из ресторанов. Компания доставила свой первый заказ 5 марта 2018. На сегодняшний день услугами Raketa можно воспользоваться в Днепре, Киеве, Львове и Харькове. В 2020 году сервис намерен зайти еще в 15 городов, после чего начнется покрытие всех украинских городов с населением более 200 тыс.
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