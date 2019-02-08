Украинцы просят сократить рабочую неделю до 32 часов
Авторе петиции уверен, половина рабочего времени используется не эффективно
Украинцы просят сократить рабочую неделю до 32 часов. Соответствующая петиция под номером 22/050264-эп зарегистрирована на сайте Президента Петра Порошенко 5 февраля.
"Предлагаю внести изменения в законодательство о труде, а именно сократить рабочую неделю до 32 часов", - отметил автор петиции Богдан Жураев.
По его словам, в большинства категорий работников нет необходимости находиться на работе 40 часов в неделю – половина рабочего времени используется не эффективно.
Работникам, по мнению Жураева, будет достаточно 32 часов рабочего времени, а сокращение рабочей недели поможет выполнять задачи более эффективно.
Ранее мы писали, что пока Украина ожидает завершения затишья на рынке труда, одними из самых востребованных профессий в Украине остаются производственные. Только в 2018 году количество предложений от работодателей в этой области составило 5-6% от всех вакансий в стране, а зарплаты производственников выросли в среднем на 38%, подсчитали аналитики HeadHunter.
Напомним, ранее "Сегодня" рассказывал, как украинцам предлагают быструю смену профессии.
При этом эксперты по трудоустройству отмечают, что в стране стремительно растет рынок дополнительных быстрых заработков - из-за высоких цен украинцы увлеклись подработками.
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