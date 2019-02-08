Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Украинцы просят сократить рабочую неделю до 32 часов

Сегодня, 01:28

Авторе петиции уверен, половина рабочего времени используется не эффективно

Украинцы преимущественно хотят работать в сфере IT
Украинцы преимущественно хотят работать в сфере IT. Фото: Pixabay
Украинцы просят сократить рабочую неделю до 32 часов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b0c/31b/5c4b0c31be75b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b0c/31b/5c4b0c31be75b.jpg Украина Авторе петиции уверен, половина рабочего времени используется не эффективно

Украинцы просят сократить рабочую неделю до 32 часов. Соответствующая петиция под номером 22/050264-эп зарегистрирована на сайте Президента Петра Порошенко 5 февраля.

"Предлагаю внести изменения в законодательство о труде, а именно сократить рабочую неделю до 32 часов", - отметил автор петиции Богдан Жураев.

По его словам, в большинства категорий работников нет необходимости находиться на работе 40 часов в неделю – половина рабочего времени используется не эффективно.

Работникам, по мнению Жураева, будет достаточно 32 часов рабочего времени, а сокращение рабочей недели поможет выполнять задачи более эффективно.

Ранее мы писали, что пока Украина ожидает завершения затишья на рынке труда, одними из самых востребованных профессий в Украине остаются производственные. Только в 2018 году количество предложений от работодателей в этой области составило 5-6% от всех вакансий в стране, а зарплаты производственников выросли в среднем на 38%, подсчитали аналитики HeadHunter.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывал, как украинцам предлагают быструю смену профессии.

При этом эксперты по трудоустройству отмечают, что в стране стремительно растет рынок дополнительных быстрых заработков - из-за высоких цен украинцы увлеклись подработками.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег работа, график, петиция

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцы просят сократить рабочую неделю до 32 часов". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зарплаты в промышленности растут: названы самые востребованные сферы

Вчера, 11:38

Конкуренция при трудоустройстве на производство заметно ниже, чем в других отраслях

Петиции в Днепре: в городе беспокоились о расположении крематория и спасении рыбы

4 февраля, 13:50

Журналисты "Сегодня" выяснили судьбу петиций, которые подавали днепряне

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Вчера, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украинцам начали урезать субсидии

6 февраля, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

5 февраля, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

5 февраля, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной