Украинцы просят сократить рабочую неделю до 32 часов

Авторе петиции уверен, половина рабочего времени используется не эффективно

Украинцы преимущественно хотят работать в сфере IT. Фото: Pixabay

Украинцы просят сократить рабочую неделю до 32 часов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b0c/31b/5c4b0c31be75b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b0c/31b/5c4b0c31be75b.jpg 2019-02-08T01:28:48+02:00 Украина Авторе петиции уверен, половина рабочего времени используется не эффективно

Украинцы просят сократить рабочую неделю до 32 часов. Соответствующая петиция под номером 22/050264-эп зарегистрирована на сайте Президента Петра Порошенко 5 февраля.

"Предлагаю внести изменения в законодательство о труде, а именно сократить рабочую неделю до 32 часов", - отметил автор петиции Богдан Жураев.

По его словам, в большинства категорий работников нет необходимости находиться на работе 40 часов в неделю – половина рабочего времени используется не эффективно.

Работникам, по мнению Жураева, будет достаточно 32 часов рабочего времени, а сокращение рабочей недели поможет выполнять задачи более эффективно.

Ранее мы писали, что пока Украина ожидает завершения затишья на рынке труда, одними из самых востребованных профессий в Украине остаются производственные. Только в 2018 году количество предложений от работодателей в этой области составило 5-6% от всех вакансий в стране, а зарплаты производственников выросли в среднем на 38%, подсчитали аналитики HeadHunter.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывал, как украинцам предлагают быструю смену профессии.

При этом эксперты по трудоустройству отмечают, что в стране стремительно растет рынок дополнительных быстрых заработков - из-за высоких цен украинцы увлеклись подработками.

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