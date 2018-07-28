Украинцы просят запретить продажу животных в зоомагазинах и у заводчиков

Украинцы предлагают запретить продажу кошек и собак в зоомагазинах или у заводчиков. Соответствующая петиция появилась в субботу, 21 июля, на официальном сайте президента. Автор петиции Максим Панчук констатирует, что в Украине количество бездомных животных очень высоко, и считает, что при наличии запрета на продажу животных люди будут бесплатно забирать кошек и собак с улиц или из приютов.

Чтобы петиция попала на рассмотрение властей, ее должны поддержать 25 000 человек в течение трех месяцев (по состоянию на вечер воскресенья предложение набрало всего 44 голоса). Однако идея не находит поддержки даже у тех, кто занимается спасением животных.

"Хотелось бы, чтобы люди писали петиции не о запрете продажи, а о вакцинации бездомных животных и строительстве приютов для них. Запрет не решит проблем бродячих собак и кошек. Зачем бороться против порядочных заводчиков, которые работают через Кинологический союз Украины? Ведь бродячих собак станет меньше, если их будет где достойно содержать. К примеру, приют в Бортничах обещают построить уже несколько лет, даже землю выделили. Но на этом дело остановилось", — говорит диспетчер Киевской команды по спасению животных в чрезвычайных ситуациях Мария.

Заводчики собак утверждают, что бездомное породистое животное на улице не встретишь.

"Это бизнес, у нас есть документы, мы платим налоги. Если человек хочет домой той-терьера, он придет к нам, а не будет бегать по улицам, — рассказала "Сегодня" заводчица Анастасия Снигур. — Регулировать численность бездомных животных можно только с помощью госпрограмм массовой стерилизации и чипирования".

На сайте петиций уже размещались предложения о создании зоополиции в Украине, о налоге на содержание домашних питомцев — однако ни одна из петиций не набрала необходимого количества голосов. Хотя проблема бездомных животных стоит остро. На днях в нескольких городах Украины прошла акция протеста "Украина — не живодерня!", вызванная жестоким убийством собак и котов в приютах Харькова и Николаева. Глава Радикальной партии Олег Ляшко призвал всех присоединиться к протестам.

"Сегодня они убивают собак, а завтра будут убивать людей!" — резюмировал политик.

Напомним, в августе прошлого года вступил в силу закон о усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными: нарушителям грозят штрафы от 3400 до 8500 грн, арест до 15 суток, конфискация животного и вплоть до лишения свободы до 5 лет.