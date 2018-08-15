Украинцы против изменения полномочий президента и премьера – опрос

47% респондентов считают, что полномочия президента Украины следует оставить без изменений, тогда как каждый третий выступают за то, чтобы сократить их

Большинство граждан Украины не поддерживает изменения объема полномочий президента и премьер-министра, а также против упразднения должности президента Украины, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.

Так, 47% респондентов считают, что полномочия президента Украины следует оставить без изменений, тогда как каждый третий (33%) выступают за то, чтобы сократить их. При этом 8% опрошенных считают целесообразным расширить полномочия главы государства.

За расширение полномочий Кабинета министров Украины выступает 12% респондентов, тогда как почти каждый четвертый (24%) считает, что эти полномочия следует сократить. Половина опрошенных (50%) считает, что их следует оставить без изменений.

Кроме того, 61% украинцев не поддерживает идею упразднить должность президента и усилить полномочия главы правительства. Поддерживает такую идею 19% опрошенных, каждый пятый (20%) затруднился ответить на этот вопрос.

Кроме того, согласно результатам социсследования, почти 3/4 (72,6%) украинцев поддерживает идею предоставить переселенцам с временно оккупированных территорий право голосовать на местных выборах.

В то же время, опрос показал, что каждый третий украинец (32,2% респондентов) считает средним материальное положение своей семьи. Тогда как большая часть оценивает его ниже среднего: 34,1% считает, что материальное положение его семьи ниже среднего, 22,4% – низкое, а 8,1% называют его очень низким. Выше среднего и высоким материальное положение своей семьи оценивают 3,2% украинцев.

Опрос был проведен методом личного интервью 17-27 июля 2018 года. Опрошено 2186 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки составляет 2,13%.

Ранее президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю Дня Конституции Украины, который отмечается 28 июня заявил, что Конституцию недопустимо менять в угоду интересам политической элиты.

О том, какие поправки вносились в украинскую Конституцию читайте на сайте "Сегодня" в материале: "22 года Конституции Украины: как менялся Основной закон страны".