Украинцы разгромили противника на учениях НАТО: яркие фото с Saber Junction-2019

Спустя месяц после окончания учений "Combined Resolve XII" в Германии начались многонациональные учения НАТО "Saber Junction-2019", в которых принимают участие военнослужащие 13-го отдельного десантно-штурмового батальона Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволли отметил мастерство и профессионализм украинских военнослужащих, которые не допустили прорыва своих рубежей и нанесли большой урон условному противнику.

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"Около полуночи противник сформировал группу для прорыва левого края обороны десантного подразделения … Однако накануне офицерами и сержантами украинского подразделения были продуманы все возможные варианты недопущения прорыва их рубежей противником", – сообщают в пресс-службе ДШВ.

За несколько часов до штурма командование подразделения переместило основные силы десанта в другой район, оставив разведчиков для имитации присутствия подразделения на рубежах.

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"Как только силы противника начали продвижение вглубь обороны наших подразделений, разведчики вызвали огонь артиллерии на себя и вовремя отошли. После работы "артиллерии", основные силы украинского десанта атаковали противника с тыла. В результате было "уничтожено" 15 единиц автомобильной техники с личным составом противника", – отметили в ДШВ.

Украинская группа наблюдателей и инструкторов от Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного также отметила высокий уровень подготовки украинских десантников.

Напомним, во Львовской области завершились многонациональные военные учения "Rapid Trident-2019", которые стартовали в Международном центре миротворчества и безопасности.

Кроме этого, в июле в Одесской, Херсонской и Николаевской областях прошли масштабные морские учения НАТО Sea Breeze, в которых принимала участие и Украина.

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