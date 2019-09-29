Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

Украинцы разгромили противника на учениях НАТО: яркие фото с Saber Junction-2019

29 сентября, 11:41

Мастерство и профессионализм украинских десантников впечатлили американского генерала

Спустя месяц после окончания учений "Combined Resolve XII" в Германии начались многонациональные учения НАТО "Saber Junction-2019", в которых принимают участие военнослужащие 13-го отдельного десантно-штурмового батальона Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволли отметил мастерство и профессионализм украинских военнослужащих, которые не допустили прорыва своих рубежей и нанесли большой урон условному противнику.

Реклама

"Около полуночи противник сформировал группу для прорыва левого края обороны десантного подразделения … Однако накануне офицерами и сержантами украинского подразделения были продуманы все возможные варианты недопущения прорыва их рубежей противником", – сообщают в пресс-службе ДШВ.

За несколько часов до штурма командование подразделения переместило основные силы десанта в другой район, оставив разведчиков для имитации присутствия подразделения на рубежах.

В тренде
Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение

"Как только силы противника начали продвижение вглубь обороны наших подразделений, разведчики вызвали огонь артиллерии на себя и вовремя отошли. После работы "артиллерии", основные силы украинского десанта атаковали противника с тыла. В результате было "уничтожено" 15 единиц автомобильной техники с личным составом противника", – отметили в ДШВ.

Украинская группа наблюдателей и инструкторов от Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного также отметила высокий уровень подготовки украинских десантников.

Напомним, во Львовской области завершились многонациональные военные учения "Rapid Trident-2019", которые стартовали в Международном центре миротворчества и безопасности.

Кроме этого, в июле в Одесской, Херсонской и Николаевской областях прошли масштабные морские учения НАТО Sea Breeze, в которых принимала участие и Украина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Германия десант учения десантники ДШВ Saber Junction

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробности
Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробностиПолитика
Потепление и обильные дожди: синоптик рассказала, какой будет погода на выходных
Потепление и обильные дожди: синоптик рассказала, какой будет погода на выходныхУкраина
Взрыв и пожар на заводе в Сумах: в полиции сообщили детали ЧП (фото, видео)
Взрыв и пожар на заводе в Сумах: в полиции сообщили детали ЧП (фото, видео)Другие регионы
Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробности
Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробностиДонбасс
СМИ насчитали два десятка фигурантов скандала после разговора Трампа и Зеленского: список
СМИ насчитали два десятка фигурантов скандала после разговора Трампа и Зеленского: списокПолитика
Почему украинцы уходят с работы: названы топ-причины увольнений
Почему украинцы уходят с работы: названы топ-причины увольненийБизнес

Новости партнеров

Loading...