Украинцы считают Фонд Рината Ахметова самой масштабной благотворительной организацией

/ Фото: fdu.org.ua

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Фонд Рината Ахметова остается лидером благотворительности в Украине — об этом свидетельствуют данные Всеукраинского соцопроса, проведенного летом этого года Киевским международным институтом социологии (КМИС). Как отметил на брифинге генеральный директор КМИС Владимир Паниотто, Фонд возглавляет тройку благотворительных организаций, опережая по показателям известности Международный комитет Красного Креста.

"В ходе опроса выяснилось, что 96% жителей Украины и почти весь Донбасс — 98% его жителей — знают о деятельности Фонда Рината Ахметова. Больше половины жителей Украины и Донбасса осознают, что Фонд — самая масштабная благотворительная организация в стране и самый крупный частный фонд Украины", — рассказал Владимир Паниотто.

Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова, добавила, что все больше жителей Украины узнают о деятельности Фонда Рината Ахметова. Если в конце 2017-го — начале 2018 года, согласно КМИС, о Фонде знали 77% населения страны и 76% — Донбасса, то в 2019 году эти показатели выросли до 95,6% и 97,9% соответственно.

По словам Татьяны Кухоцкой, на фоне данных ООН об уменьшении присутствия международных и украинских гуманитарных структур на востоке страны Фонд Рината Ахметова остается лидером среди благотворительных организаций, которые оказывают помощь на Донбассе. При этом более половины украинцев назвали благотворительную деятельность Рината Ахметова главным фактором предотвращения гуманитарной катастрофы в этом регионе.

"Люди продолжают жить на линии соприкосновения в очень тяжелых условиях, иногда без еды, без нормального сообщения с соседними населенными пунктами, аптеками и магазинами. Именно для таких людей продолжает работать Фонд Рината Ахметова. Каждый день им оказывается помощь в том, в чем они больше всего нуждаются. Благодаря этой деятельности уже спасено более миллиона жизней", — сказала Татьяна Кухоцкая.

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По данным социологического исследования Киевского международного института социологии, 65% украинцев считают, что жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы. С первых дней вооруженного конфликта на Донбассе все усилия Фонда сосредоточены на помощи мирному населению. Крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова — Гуманитарный штаб — направлена на поддержку самых нуждающихся мирных жителей Донбасса, пострадавших в результате боевых действий. За это время выдано более 12,3 миллиона продуктовых наборов, из которых порядка 900 тысяч — детских.

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