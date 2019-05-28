Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Украинцы скоро смогут ездить без виз в Мексику

28 мая, 09:19

Переговоры между Украиной и Мексикой вышли на финальный этап

Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров об отмене визовых требований к гражданам обеих стран. Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев. 

Как сообщили в МИД, 27 мая впервые в истории состоялись полномасштабные переговоры между Украиной и Мексикой по консульским вопросам.

Главным вопросом переговоров была отмена визовых требований для граждан Украины и Мексики.

"Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров об отмене визовых требований для граждан обеих стран", – сообщил Погорельцев.

По его словам, дипломаты проработали алгоритм действий, необходимых для подписания соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Мексики.

Напомним, что Кабмин поддержал безвиз с еще одной европейской страной, Северной Македонией. Украина имеет безвизовый режим с 86 иностранными государствами, упрощенный – с 54 и визовый – с 58.

Кроме того, правительство одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований. Отметим, соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут находиться на территории Эквадора на срок не более 90 дней, который обновляется на новый срок в 90 дней на протяжении одного года с даты первого въезда.

Как мы писали ранее, за два года действия безвизового режима Украины со странами ЕС и Шенгенской зоны украинцы совершили более 33 миллионов поездок заграницу.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег отдых, Мексика, заграница, Украина, северная америка, безвиз, Поездка в Америку

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцы скоро смогут ездить без виз в Мексику". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинцы смогут ездить без виз в еще одну страну

16 мая, 16:01

Соответствующее соглашение было подписано в среду 15 мая

"Ближе всех к ЕС": эксперты оценили, что дало Украине "Восточное партнерство"

13 мая, 14:06

Киеву уже мало текущей программы сотрудничества, считают специалисты

Безвиз, реформы и свободная торговля: чего добились Украина и ЕС за 10 лет "Восточного партнерства"

13 мая, 10:15

Соглашение об ассоциации остается основой сотрудничества

День рождения безвиза: украинцам напомнили о памятной дате

11 мая, 16:37

Ровно два года назад Совет ЕС одобрил отмену виз для украинцев для визитов в страны Евросоюза и Шенгенской зоны

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Соцсети обсуждают поздравление Зеленского с днем Киева

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Как и когда сажать картофель в 2019 году

В Украине приготовили новшества для водителей: что изменилось

Как мужчины убивают своих жен

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Разрушение Керченского моста: на Западе описали опасный сценарий

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Вчера, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

Вчера, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской

Коломойский советует Зеленскому объявить дефолт - Financial Times

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь