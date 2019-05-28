Украинцы скоро смогут ездить без виз в Мексику

Переговоры между Украиной и Мексикой вышли на финальный этап

Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров об отмене визовых требований к гражданам обеих стран. Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

Как сообщили в МИД, 27 мая впервые в истории состоялись полномасштабные переговоры между Украиной и Мексикой по консульским вопросам.

Главным вопросом переговоров была отмена визовых требований для граждан Украины и Мексики.

"Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров об отмене визовых требований для граждан обеих стран", – сообщил Погорельцев.

По его словам, дипломаты проработали алгоритм действий, необходимых для подписания соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Мексики.

Напомним, что Кабмин поддержал безвиз с еще одной европейской страной, Северной Македонией. Украина имеет безвизовый режим с 86 иностранными государствами, упрощенный – с 54 и визовый – с 58.

Кроме того, правительство одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований. Отметим, соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут находиться на территории Эквадора на срок не более 90 дней, который обновляется на новый срок в 90 дней на протяжении одного года с даты первого въезда.

Как мы писали ранее, за два года действия безвизового режима Украины со странами ЕС и Шенгенской зоны украинцы совершили более 33 миллионов поездок заграницу.

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