Украинцы смогут общаться с госорганами через мессенджеры: Дубилет раскрыл детали

Это удешевит стоимость одного контакта для бюджета и позволит обслуживать граждан качественнее

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Правительство намерено запустить возможность для граждан общаться с государственными органами через мессенджеры. Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который ранее сообщил, что все колл-центры Кабмина объединят.

"Планируем запустить возможность общаться с госорганами через мессенджеры. Через те же мессенджеры, которыми вы пользуетесь каждый день в своем смартфоне (также будут веб-версии, если нет смартфона или просто удобнее с компьютера)", - написал он.

По словам Дубилета, это удешевит стоимость одного контакта для бюджета и позволит обслуживать граждан качественнее.

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Правительство запускает пилотный проект, который позволит госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест.

"Это позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах. Причем мы хотим сделать акцент на те регионы, где сложнее всего найти работу. Например, это будет один из вариантов трудоустройства для тех госслужащих, которые попали под нашу массовую оптимизацию", - написал он.

Дубилет отметил, что формат общения в чатах позволяет контролировать качество ведения диалога.

"В отличие от телефонного звонка, бумажного ответа или визита, мы можем настраивать алерт и отслеживать случаи некачественных консультаций. Это позволит нам построить правильную финансовую и нефинансовую мотивацию для сотрудников", - отметил чиновник.

По его словам, уже запущены первые чат-консультации для Министерства соцполитики.

Ранее Дмитрий Дубилет высказал мнение, что все министерства должны находиться в одном здании.

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