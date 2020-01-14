Украинцы смогут получить полсотни медицинских услуг бесплатно: подробности

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Украинцы смогут получить около полсотни медицинских услуг бесплатно в 2020 году. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, передает ZN.ua.

"На этот год заложено в бюджете 72 миллиарда на выполнение программы медицинских гарантий. Эту программу правительство утвердило еще в ноябре. Медгарантия – перед нами это называли "деньги идут за пациентом", – отметил Радуцкий.

Председатель комитета продолжил, что со 2 апреля 50 медицинских и диагностических процедур (в частности, ультразвуковое исследование, рентген-исследование, биопсия, оперативное лечение инсульта, роды и др.) в рамках программ медгарантий будут для украинцев бесплатными. В то же время речь идет о заведениях, которые подписали соглашение с Национальной службой здоровья Украины.

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Михаил Радуцкий добавил, что финансирование программы "Доступные лекарства" в этом году в Украине увеличили на 3,2 млрд грн.

"Государство оплачивает их (лекарств. – Ред.) стоимость, и человек по электронному рецепту безвозмездно их получает", – отметил Радуцкий.

Ранее Михаил Радуцкий в прямом эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит на телеканале "Украина", заверил, что в Украине сохранились "колонии бактерий", которые позволяют начать производство собственной сыворотки от дифтерии и не закупать ее за рубежом.

Напомним, эфир "Свобода слова Савика Шустера" 22 ноября был посвящен медицине и расследованию резонансных дел .

Смотрите полный выпуск "Свободы слова Савика Шустера":

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