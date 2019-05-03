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Украинцы смогут вакцинироваться бесплатно даже в частных клиниках

3 мая, 07:00

Бесплатными прививками обеспечат врачей-предпринимателей и даже частные родильные дома

Фото: AFP

С 1 июня сделать вакцинацию согласно национальному Календарю прививок можно будет сделать у частников — Минздрав опубликовал соответствующий приказ. Прививки будут бесплатными для всех пациентов.

Кому и как

Как сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, бесплатно вакцинироваться украинцы смогут в частных клиниках и на приеме у врачей, работающих как предприниматели. Но для этого у них должен быть подписан договор с Национальной службой здоровья (сейчас таких чуть больше ста по стране). При этом частные родильные дома и неонатологические центры будут снабжаться вакцинами для младенцев (БЦЖ и для профилактики гепатита В) даже в том случае, если они еще не работают с Нацслужбой здоровья. 

"Процесс простой — по специальной формуле медучреждения вычисляют свою потребность в вакцинах, передают "заказ" структурному подразделению охраны здоровья и получают необходимое количество вакцин", — сообщил замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

В Минздраве подчеркивают — поскольку вакцины закуплены за бюджетные средства, то для пациентов они будут бесплатными. Главное — нужно иметь подписанную декларацию с частником, а в частных роддомах даже отсутствие декларации не станет помехой — всех новорожденных защитят по умолчанию и без нее.

Ранее в Минздраве разрешили врачам-предпринимателям вакцинировать пациентов и осовременили требования к процедуре. Приказ МЗ от 1 февраля упразднил понятие "кабинет вакцинации". Главное, чтобы "пункт" был оснащен холодильником (или сумкой-холодильником) для хранения вакцин, термометрами, аптечками для неотложной медпомощи, кушеткой для осмотра и средствами гигиены.

Холодильник лучше сумки

Опрошенные нами частные клиники и родители новшество приветствуют.

"Среди наших пациентов довольно высокий уровень вакцинальной ответственности, из-за чего нам приходилось неоднократно сталкиваться с дефицитом тех или иных прививок — самостоятельно закупленных клиникой доз препаратов не хватало на всех. Естественно, многих пациентов это не устраивало, особенно во время вспышки кори в этом году", — рассказали нам в одной из столичных клиник.

И добавили, что инициатива Минздрава может поспособствовать росту количества частников, которые подпишут договоры с НСЗУ

"То, что врач-ФЛП теперь может ставить прививки, конечно, хорошо, но немного настораживает разрешение вместо холодильника пользоваться сумкой для хранения вакцин. Как бы не сказалось это на их пригодности", — волнуется столичная мама Лина Снижко.

Напомним, ранее "Сегодня" подвели итоги первого года медреформы в Украине. До конца 2020 года вся система здравоохранения должна заработать по евростандартам.


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Тег прививки, вакцина, медучреждения, вакцины, частная клиника

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АВТОР:

Станислав Платонов

Источник:

Сегодня

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