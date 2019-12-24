Украинцы стали больше жениться и реже разводиться

За год количество браков в шесть раз превысило число разводов

В текущем году украинцы заключали браки в шесть раз больше, чем разводились.

По статистике Министерства юстиции, в 2019 году было зарегистрировано более 227 тысяч браков, а расставаний зафиксировано около 37 тысяч, сообщает "Ранок с Украиной".

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В сравнении с 2018 годом число новобрачных почти не изменилось, а вот расставаний стало намного меньше. Так, за прошлый год было зарегистрировано почти 229 тысяч браков и 54 тысячи разводов.

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Стоит добавить, что в Украине есть ЗАГС, где чаще всего расписывались – за год было заключено 3205 браков в Печерском районе Киева, что равно примерно числу всех браков за год во всей Луганской области.

Наибольшее число заявлений было подано в Днепропетровской, Киевской, Львовской и Харьковской областях. По словам тогдашнего заместителя министра юстиции Ирины Садовской, в рамках проекта "Юбилейная свадьба" в один день шесть влюбленных пар повторно связали себя обетами в столице.

Кроме того, мы сообщали о том, что за год украинцы заключили 5810 брачных договоров. Подробнее об этой довольно необычной для Украины практике читайте в материале: Брачный контракт: недоверие или гарантия на будущее.

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