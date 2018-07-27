Украинцы стали меньше ездить в Польшу: названа цифра

Показатели за последние полгода отличаются на 400 тысяч человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Количество украинцев, путешествующих в Польшу, за последние полгода снизилось на 400 тысяч человек.

Так, за полгода границу с Польшей пересекли 4,5 миллиона человек. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года таких было на 400 тысяч больше. Обычно путешественники пользуются безвизовым режимом.

По разным оценкам, в Польше постоянно находится до двух миллионов наших соотечественников.

В январе сообщалось, что за первые полгода безвизового режима поток украинцев существенно не увеличился. Также в польском Управлении по вопросам иностранцев объяснили о правилах пребывания в Польше для украинцев. Граждане Украины могут в течение шести месяцев в году работать в Польше без получения разрешения на работу, но при соответствующем письменном заявлении работодателя о трудоустройстве.

Как известно, 11 июня была годовщина предоставления Украине безвизового режима. Так, за год 555 тысяч украинцев по безвизу побывали в ЕС. Также отмечается, что 4,8 миллиона украинцев ездили в ЕС по биометрическим паспортам.

Также эта страна является лидером по заработчанам из Украины. Посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказывал, сколько украинцев там работают. По его словам, число постоянно живущих в соседней стране заробитчан все время меняется.