Украинцы стали реже умирать: новые данные Госстата

Численность населения в Украине, по оценке на 1 июля 2020 составила 41 762 138 человек

Население Украины продолжает сокращаться. Об этом свидетельствуют новые данные Госстата.

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Так, численность населения в Украине, по оценке на 1 июля 2020 составила 41 762 138 человек. В течение января-июня 2020 численность населения уменьшилась на 140 278 человек.

При этом, согласно обнародованным данным, естественная убыль населения остается ниже, чем в прошлом году.

Всего с начала текущего года в Украине умерло 287 010 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 17 320 человек. Так, за январь-июнь 2019 года умерло 304 330 человек. С начала 2020 года в Украине родилось 139 134 человек (в прошлом году – 149 549).

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"Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших – 48 живорожденных", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле Госстат впервые опубликовал данные о смертности от COVID-19 в Украине.

Ранее сайт "Сегодня" разобрался, сколько на самом деле жителей в Украине, почему получилась разница между данными Госслужбы статистики и данными правительства, какая демографическая ситуация ждет страну через 30 лет, и, наконец, как снижение численности и возрастной структуры населения влияет на экономику Украины. Более детально читайте в материале: Население Украины стремительно сокращается: чем это грозит стране.

Видео: Госстат

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