Украинцы стали свободнее: Freedom House обнародовал доклад об уровне свобод и демократий в мире
В новом рейтинге Украина улучшила свои позиции по уровню свобод и демократии
Согласно опубликованному вчера докладу об уровне свобод и демократий в мире на 2019 год международной правозащитной организации Freedom House, Украина остается в категории "частично свободных стран" — занимает 75-ю позицию из 195 стран и территориальных объединений. Тем не менее мы улучшили свои показания в баллах. Год назад наши свободы оценивались в 45 баллов, сейчас в 60 баллов, и стояли мы на 111-м месте. Наша ситуация с демократиями, по мнению составителей доклада, сравнима с Молдовой (77-я), Македонией (76-я), Буркина-Фасо (74-я) и Филиппинами (73-я).
"В Украине журналисты подвергались преследованиям и нападкам", — говорится в документе.
Аннексированный Крым оценивался в качестве отдельной территории и получил статус "несвободного".
"То, что мы не знаем, кто у нас выиграет выборы, — это признак демократии. Но я не считаю, что в этом году у нас лучше положение с фундаментальными свободами, чем было в предыдущих, — отметил "Сегодня" директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. — В первую очередь здесь диктует незаконченный военный конфликт. О каких свободах мы говорим, когда у нас продолжают запрещать книги и фильмы?".
В целом в мире, по мнению экспертов Freedom House, ситуация со свободами и демократиями беспрерывно ухудшается с 2006 года. В 2018 году в 13-й раз подряд правозащитники зафиксировали глобальную отрицательную тенденцию в сфере политических прав и гражданских свобод, ситуация с которыми ухудшилась в 116 странах, и лишь в 63 наметилось улучшение. Среди тех, кто улучшим свои показатели, оказалась Армения.
Главными противниками свободы и демократии в мире правозащитники назвали РФ и Китай. Автократические режимы в Москве и Пекине считают необходимым для сохранения власти подавлять в своих странах открытые дебаты и преследовать инакомыслящих. Кроме того, Кремль намеренно разрушает демократические права и свободы в других странах, осуществляя кампании по дезинформации в Европе и США. В частности, правозащитники отмечают предполагаемое вмешательство в промежуточные выборы в США в ноябре 2018 года. К Вашингтону тоже возникли претензии. Составители доклада отметили факт нападок администрации Белого дома на СМИ.
Самой свободной называли Финляндию, а на противоположном конце списка — Сирия.
Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались в том, чего боятся и на что возлагают надежды украинцы. Судя по результатам опроса, у народа появился новый страх — массовый выезд граждан за границу. Это стало волновать украинцев гораздо больше главного опасения предыдущих лет — экономического упадка
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украинцы стали свободнее: Freedom House обнародовал доклад об уровне свобод и демократий в мире". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Многие украинцы на сегодняшний день выживают, а не живут – Порошенко назвал причину
Глава государства признал, что уровень благосостояния украинцев остается низким
Рейтинг украинских спортсменов в Instagram: красотка Марина Бех набрала больше 100 тысяч фанов
Уже 14 украинских спортсменов преодолели отметку в 100 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram, лидируют боксеры