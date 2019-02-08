Украинцы стали свободнее: Freedom House обнародовал доклад об уровне свобод и демократий в мире

В новом рейтинге Украина улучшила свои позиции по уровню свобод и демократии

На иллюстрации — руководители стран, где наблюдается ущемление свобод и демократии. Фото: freedomhouse.org.

Украинцы стали свободнее: Freedom House обнародовал доклад об уровне свобод и демократий в мире Ирина Ковальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ac0/181/5c5ac01817058.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ac0/181/5c5ac01817058.png 2019-02-08T07:19:00+02:00 Украина В новом рейтинге Украина улучшила свои позиции по уровню свобод и демократии

Согласно опубликованному вчера докладу об уровне свобод и демократий в мире на 2019 год международной правозащитной организации Freedom House, Украина остается в категории "частично свободных стран" — занимает 75-ю позицию из 195 стран и территориальных объединений. Тем не менее мы улучшили свои показания в баллах. Год назад наши свободы оценивались в 45 баллов, сейчас в 60 баллов, и стояли мы на 111-м месте. Наша ситуация с демократиями, по мнению составителей доклада, сравнима с Молдовой (77-я), Македонией (76-я), Буркина-Фасо (74-я) и Филиппинами (73-я).

"В Украине журналисты подвергались преследованиям и нападкам", — говорится в документе.

Аннексированный Крым оценивался в качестве отдельной территории и получил статус "несвободного".

"То, что мы не знаем, кто у нас выиграет выборы, — это признак демократии. Но я не считаю, что в этом году у нас лучше положение с фундаментальными свободами, чем было в предыдущих, — отметил "Сегодня" директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. — В первую очередь здесь диктует незаконченный военный конфликт. О каких свободах мы говорим, когда у нас продолжают запрещать книги и фильмы?".

В целом в мире, по мнению экспертов Freedom House, ситуация со свободами и демократиями беспрерывно ухудшается с 2006 года. В 2018 году в 13-й раз подряд правозащитники зафиксировали глобальную отрицательную тенденцию в сфере политических прав и гражданских свобод, ситуация с которыми ухудшилась в 116 странах, и лишь в 63 наметилось улучшение. Среди тех, кто улучшим свои показатели, оказалась Армения.

Главными противниками свободы и демократии в мире правозащитники назвали РФ и Китай. Автократические режимы в Москве и Пекине считают необходимым для сохранения власти подавлять в своих странах открытые дебаты и преследовать инакомыслящих. Кроме того, Кремль намеренно разрушает демократические права и свободы в других странах, осуществляя кампании по дезинформации в Европе и США. В частности, правозащитники отмечают предполагаемое вмешательство в промежуточные выборы в США в ноябре 2018 года. К Вашингтону тоже возникли претензии. Составители доклада отметили факт нападок администрации Белого дома на СМИ.

Самой свободной называли Финляндию, а на противоположном конце списка — Сирия.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались в том, чего боятся и на что возлагают надежды украинцы. Судя по результатам опроса, у народа появился новый страх — массовый выезд граждан за границу. Это стало волновать украинцев гораздо больше главного опасения предыдущих лет — экономического упадка

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АВТОР: Ирина Ковальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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