Украинцы в 2019 году женились в шесть раз чаще, чем разводились – Минюст

Невеста организовала свадьбу ради мести бывшему возлюбленному Фото: Luis Tosta / Unsplash

В 2019 году украинцы предпочитали связывать себя узами брака, нежели их разрывать. Согласно статистике, опубликованной Минюстом, за год в нашей стране зарегистрировано свыше 227 тысяч браков. А вот разводов – в 6 раз меньше, всего около 37 тысяч.

Впрочем, тут важно помнить, что статистика Минюста не учитывает разводы, которые проходили через суд – лишь те, что были оформлены "полюбовно" в загсах страны. Ну и, конечно, растущее количество гражданских браков в целом по стране.

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В прошлом году браков было практически такое же количество – 229 тысяч. А вот разводов было гораздо больше – около 50 тысяч.

Средний возраст вступающих в брак украинцев тоже изменился: у мужчин — до 28 лет, а женщин — до 25. Также, по словам экспертов, уходят в прошлое ранние браки, то есть до 18 лет.

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Сейчас самой почтенной супружеской парой в мире являются 106-летний Джон и 105-летняя Шарлотта Хендерсоны из США: на днях они отпраздновала 80-летнюю годовщину свадьбы, и поделились своими секретами долголетия и крепкого брака.

А вот пара из британского Уэльса Стеффан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались всего через пару часов после бракосочетания: они сильно разгругались на свадьбе.

А в августе этого года в Днепре бриллиантовую свадьбу отгуляла пара, которая вместе уже 60 лет:

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