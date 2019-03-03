Украинцы в мире: как живется самой большой диаспоре в Канаде

Третий пол, мамахуана, любимый секонд и зимние кемпинги

Фото: Pixabay

Украинцы в мире: как живется самой большой диаспоре в Канаде Олег Локтев , Ольга Карась //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7e3/38e/5c77e338e5502.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7e3/38e/5c77e338e5502.jpg 2019-03-03T05:02:00+02:00 Украина Третий пол, мамахуана, любимый секонд и зимние кемпинги

В рамках спецпроекта "Наши в мире" мы уже рассказывали об украинцах в Арабских Эмиратах, Новой Зеландии и Америке. Пришло время раскрыть тайны Канады, которая ежегодно попадает в десятку первых самых благоприятных стран для иммиграции.

К размеренному ритму жизни в этой стране темпераментным украинцам привыкнуть непросто. Зато здесь просто оставаться собой: в Канаду в свое время эмигрировало много наших соотечественников, поэтому украинские костюмы и народные песни ярко выделяются на всех местных праздниках.

Еще одна особенность — полярный климат, который может стать испытанием даже для самых закаленных: прохладное лето и зимой –35 °С. Но наши тоже полюбили местные зимние кемпинги и успешно приспосабливаются в окружающей природе: участвуют в кленовых фестивалях, самостоятельно рубят елки на специальной ферме под Рождество, собственноручно чинят дома наравне с канадцами и покупают вещи на секонд-хенде.

Канадские "фишки"

По площади Канада — вторая страна в мире.

Наша диаспора в Канаде третья в мире по численности — 1 251 170 человек. В Онтарио проживает 336 тысяч украинцев.

Здесь два официальных языка: английский и французский.

Столица — Оттава, провинция Онтарио.

Самый популярный рейс: Киев — Торонто.

Перелет может длиться от 24 до 44 часов.

Авиабилет стоит от 19 до 56 тысяч гривен.

Молодые семьи чаще всего снимают нижний этаж дуплекса — дома на две семьи. Купить свое жилье по карману немногим. Стоимость однокомнатной квартиры в Торонто приблизительно 335 000 евро.

Аренда жилья обходится от 1200 канадских долларов без оплаты коммунальных услуг.

Работа канадцев оценивается по часам — 15 канадских долларов/час.

В школах мировая история и география — необязательные предметы.

В прошлом году Канада заняла 8-е место в рейтинге самых безопасных стран мира.

Однополые браки законны с 2005 года.

В 1994-м правительство признало свою вину перед местным населением за геноцид индейцев.

Об индейцах политкорректно говорить, используя слово "native", дословно — "местные", "коренные".

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Студент: ноль за курсовую и вазоны

18-летний Иван Зосимов в 2017 году поступил в канадский Хамбер-колледж и уже два года учится в Торонто на специальности креативная реклама.

"Честно говоря, я не люблю перемены, — делится студент. — Просто получилось поступить в канадский вуз. Чтобы не терять возможность, пришлось ехать. Моя девушка меня в этом поддержала. Сейчас перебраться на другой континент при наличии денег так же просто, как переехать из одной квартиры в другую, только дорогу нужно провести в самолете". Самые нужные вещи для Ивана — ноутбук, одежда и гитара. Ничего другого он собой из дома не забирает. "Даже без зубной щетки может обойтись, а вот без гитары никак", — шутит мама студента и делится, что в качестве сувенира получает от него кленовый сироп и аромасвечи.

Когда Иван возвращается в Киев на каникулы, в первую очередь встречается с любимой, которая его дожидается. Больше всего он скучает по своим близким, потому что в Канаде со всеми складываются сугубо деловые отношения. С местными легко найти общий язык, только если говорить вежливо и по делу. Но людей с душой нараспашку в Канаде нет. С одной стороны, это радует в процессе учебы, потому что преподаватели относятся непредвзято ко всем студентам, но ждать, что войдут в твое положение, не приходится.

"Однажды за эссе я получил 0 баллов без права исправить ситуацию, — вспоминает Иван. — Только потому, что не указал два источника информации из пяти! Здесь интеллектуальная собственность, как и любая другая, имеет огромную ценность. И это правило учат уважать".

В свободное от учебы время Иван занимается графическим дизайном, а еще — выращивает цветы. "Меня впечатляет огромное количество диких животных, которых здесь можно встретить повсюду: белок, енотов, кроликов, выдр, лебедей и множество других птиц, которых я лично раньше никогда не видел", — признается парень.

Между учебными занятиями. Удалось выбраться в центр Торонто. Фото: И. Зосимов

Семья: стопки книг и храмы

Ирина Стрилец в свои 24 года успела стать женой, мамой, получить образование в Китае, а в 2015-м — перебраться в Ванкувер и снова стать студенткой.

"Здесь в основном мы общаемся с "нашими" — украинцами, — делится Ирина. — Канадцы настолько необщительные, что даже в колледже на переменах "зависают" в телефонах, а результаты экзаменов объявляют анонимно. По моим наблюдениям, окружающим просто нет дела до личной жизни других. В общественных местах можно встретить уборную для "тех, кто не определился", целующихся мужчин или женщин, мужчин с накрашенными ногтями и на каблуках. И мне уже приходится задумываться над тем, как я объясню дочке, почему у одноклассника двое пап. В качестве подарков на родину мы привозим натуральные витамины и кленовый сироп, детям — книги на английском, а еще полезные хозяйственные приспособления родственникам. Я стараюсь обязательно посетить православные храмы — их в Канаде крайне мало. Обратно мы везем с собой книги на родном языке целыми стопками, а еще — одежду и обувь. В Канаде много брендов, но дома по цене одних ботинок мы покупаем 2—3 пары! То же самое касается и одежды".

Живописная природа. В городском парке Ванкувера открывается вид на залив Беррарда. Фото: И. Стрилец

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Свадьба, секонд и консервация

Отец Владимиры Нот (Гармазоновой) всегда мечтал, чтобы дочь посмотрела мир перед тем, как начнет самостоятельную жизнь. В 2014 году у Миры появилась возможность уехать в Канаду.

"Было тяжело уезжать из-за патриотического настроения, — вспоминает Владимира. — Меня впечатлили события на Майдане, я там даже была фотографом. Но благодарна отцу, ведь в Канаде я встретила своего будущего мужа Итона. Свадьбу мы отпраздновали в Киеве. Итон своими руками сделал свадебную арку, декор и сувениры для гостей из дерева, чем покорил моего отца. Канадцы любят делать что-то руками. Первые эмигранты были фермерами. Именно поэтому они могут как попало одеваться, но за домом ухаживают с любовью. Канадцы обожают секонд-хенды Winners, там можно найти все: от брендовой одежды до мебели и домашнего декора. В небольших городах на улице можно встретить людей в пижамах и спортивных костюмах. К ужину тут не переодеваются. Хотя мы с мужем любим "наряжаться". Для меня было настоящим шоком то, что дети платят за аренду родителям после 18 лет. В Канаде после 18-летия отпускают на "свои хлеба". Здесь люди очень спокойные и немного медлительные, а с моей украинской импульсивностью сложно к этому привыкнуть. Итон часто меня отговаривает от "разборок" с окружающими людьми. Здесь не принято выяснять отношения и высказывать недовольсвто публично. А еще местные удивляются, что я сама делаю блинчики, а не покупаю для них готовую смесь из супермаркета. Что касается моего мужа, культурный шок в Украине у него вызвали бабушки, которые продают консервацию прямо на земле и пренебрежение Правилами дорожного движения".

Итон и Владимира. Поженились в Украине, в доме родителей невесты. Фото: В. Нот

Художник: мамахуана и сны

Олег Дергачев уже 14 лет живет к Квебеке и считает свое ПМЖ в Канаде лишь частью путешествия.

"За 10 лет до переезда я исколесил всю Европу на "Форде", — вспоминает наш герой. — В Канаде получил гражданство и живу здесь с женой и пожилой матерью. Я работаю колледже преподавателем анатомии и карикатуры. Больше всего Канада подойдет людям с рабочими специальностями: хотя их и поощряют заработной платой с профессионалами тут дефицит. Еще здесь хорошо многодетным семьям, которые получают пособие. Все знакомые канадцы знают и уважают Украину. В экзамене на канадское гражданство, который я сдавал пару лет назад, есть серия вопросов о роли украинцев в развитии страны. Еще канадцы очень практичные. Однажды ко мне в галерею пришла пожилая дама, уточнила стоимость картины и курса по живописи. Когда она услышала одинаковую цену — записалась на занятия и "сотворила" себе целых пять собственных картин. А недавно у нас появился клиент — пожилой чех Петер, который заказал проиллюстрировать его сны. Но есть и то, что может неприятно впечатлить. Недавно мой ученик Жульен нарисовал зеленую бутылку с листиком внутри. На вопрос: "Что это?" ответил: "Любимый напиток папы и мамы под названием "Мамахуана", который лечит всех и абсолютно от всего". Мне стало грустно, потому что многие местные становятся зависимыми от травки. По утрам я часто наблюдаю очереди ждущих открытия магазина с марихуаной. Мы с семьей следим за событиями на родине. Я очень скучаю по Львову и Киеву. Часто мысленно или по Google-картам гуляю улицами этих замечательных городов".

Дом-остров. Канада — страна тысячи крошечных островов. Фото: О. Дергачев

Напомним, ранее мы писали о том, как аферисты зарабатывают на украинских заробитчанах. В поисках путей мигрировать многие украинцы становятся жертвами мошеннических схем.

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АВТОРЫ: Олег Локтев , Ольга Карась Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.