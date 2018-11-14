Украинцы в мире: каково живется нашим красавицам в ОАЭ

Эмиратская диаспора на 90% состоит из людей 25—35 лет. Школы и садики здесь могут обходиться до $6000/месяц, поэтому ОАЭ больше подходят для холостяков, чем для семей с детьми. Местного населения в стране всего 11 процентов, остальные — эмигранты. При этом гражданство получить практически нереально, из-за чего в стране постоянная "текучка" кадров. В среднем, как рассказывает бывший куратор украинской диаспоры Василиса Ганджа, люди здесь живут 3—5 лет, после чего возвращаются в Украину или ищут другую страну, чтобы пустить корни.

Гастроли и свадьба

В 2006 году Наталья Кудря поехала на три месяца в Дубай с гастролями, вышла замуж за мусульманина и пристрастилась к азиатской кухне.

"Наша труппа выступала в театре, где вместо обычного зала был ресторан. Я была вокалисткой, — рассказывает Наташа. — Шоу так понравилось, что нам предложили задержаться. Когда контракт закончился, я осталась там в отпуск. Тогда и поняла, что уже привыкла к здешним красотам, распорядку жизни и к безупречному сервису. Скучаю только по своим близким".

Именно в Дубае Наташа познакомилась со своим мужем. После шоу-бизнеса работала преподавателем музыки, а сейчас находится в декрете и воспитывает дочь:

"Мой муж — мусульманин. Мы решили не поднимать тему религии, чтобы не было никаких разногласий. Мне изначально было легко здесь адаптироваться, так как поняла: в чужой монастырь со своим уставом не зайдешь. Культуры у нас очень разные. Арабы зачастую жалеют нас: "Ах, как жаль, что вы такие неверующие. Ходите голые, раздетые, поэтому на небесах вас ждут адские страдания!". Но смотреть на красивых украинских женщин им, конечно же, нравится. Поскольку я блондинка, то привыкла к повышенному интересу к себе: ко мне уже тысячу раз подходили женщины, спрашивали о цвете волос и просили номер стилиста, который так умеет красить. И удивлялись, узнав, что это мой натуральный цвет! Азиатам нравится перенимать европейские стандарты красоты. А вот нашу культуру в целом они не понимают".

Первое время езда по улицам напоминала какую-то компьютерную игру, признается Наталья. Небоскребы, огни машин похожи на компьютерную графику. А на любой пальме или камне может оказаться видеокамера.

"Все государственные учреждения связаны между собой, — поясняет Наталья. — Если не выплатил штраф за превышение скорости — человека даже не выпустят из страны, пока он не заплатит по счету. Кстати, у нас здесь консулы — замечательные люди! Все "щирі українцi", с ними очень приятно всегда встречаться, общаться, решать вопросы по документам. Если ехать в Эмираты надолго, нужно обязательно запастись противовоспалительными, обезболивающими и антибиотиками. Первый поход в местную больницу выливается в $500, а многие медикаменты продают только по рецепту. Причем первые полгода болеют все эмигранты. Думаю, дело в кондиционерах — их забывают чистить. Я тоже первые полгода практически не переставала кашлять, пока не адаптировалась".

Наталья говорит, что украинцы чаще всего работают в музыкальной сфере — учителями в музыкальных школах, в ночных клубах и кабаре. Также наших можно встретить в качестве продавцов одежды, обуви, часов. Очень много украинских девушек в модельном бизнесе.

"Нам есть чем гордиться: одна украинская женщина стала менеджером Дубаймолла, — говорит Наталья. — Это самый крупный торговый центр в мире! Кстати: украинкам запрещено законом быть домработницами! Мы очень красивые, и украинка в доме — удар по самолюбию арабок. Местные женщины ходят в черных абайях и платках. Все, что они могут показать — это хороший маникюр, дорогая обувь, сумка, часы, макияж и хороший автомобиль".

Невеста. У Наташи с новой семьей нет культурных разногласий. Фото: из архива Н. Кудри

Бонусы: личный водитель в ОАЭ и стоматолог в Киеве

Маркетолог Анастасия Погиба известна благодаря "дубайскими историям" — украиноязычному блогу о путешествиях в Instagram. Она приехала в ОАЭ не столько ради заработка, сколько воплотить свою мечту. Анастасии выслали приглашение и контракт в ОАЭ после онлайн-собеседования.

"Для IT-компании, куда меня пригласили, был важен диплом о высшем образовании и рекомендации предыдущих работодателей", — рассказывает Настя.

После предоставления необходимых документов работодателю, компания обеспечила ее не только билетом, визой и страховкой, но предоставила жилье в гостинице и даже личного водителя на две недели.

Настя любит прогулки по городу. Фото: из архива А. Погибы

"Девушкам, которые одни перезжают работать в ОАЭ, я не советую соглашаться на работу с зарплатой, которой бы хватило только на еду и транспорт, — делится Настя. — Каким бы красивым на картинках ни был город, его невозможно полюбить, если там у вас ничего нет, кроме койко-места. В свободное время я стараюсь ходить в зал, вести блог, ездить на пляж. Скучаю по киевским прогулками в парке на свежем воздухе, хорошему кино, фестивалям под открытым небом, по хрустящему снегу под ногами. В Украине намного дешевле и качественнее ремонт одежды и обуви, стрижка. В Украине я бываю минимум триджды в год. Стараюсь не пропускать семейные праздники. Бывает прямо с аэропорта я еду к стоматологу. Лечение зуба в Дубай обошлось бы в полтора-два раза дороже, чем купить билет в Киев! Из ОАЭ я привожу финики с цукатами или в шоколаде. Иногда, для знакомых, я привожу телефоны — в Эмиратах техника стоит дешевле, чем в Украине. А вот в Дубай увожу с собой мед, варенье, зефир, гречку, вино и косметику".

Арабский кофе. В этнографической деревне Heritage Village. Фото: из архива А. Погибы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Декрет для мужчин и бизнес для женщин: как в Украине обстоят дела с гендерной дискриминацией

Эффект витрины: дорогие детсады и труд сутками

Алексей Чусов переехал в Дубай с женой и дочерью в 2012 году: его пригласили работать менеджером зала в дорогом ресторане.

"Содержать ребенка в Эмиратах нереально дорого, — делится наш герой. — Детский сад обходился нам около $2000 в месяц. И это без питания: учитывая мультинациональность города, каждый предпочитает свою еду. Повезло, что мы нашли садик недалеко от моей работы. Утром заворачивали снеки, а в обед шеф-повар нашего ресторана готовил обед, и я в перерыве нес его дочери. Но крупные и международные компании иногда покрывают работникам расходы на садик и школу, медицинскую страховку и раз в год билеты на самолет. Особенно, если ты — квалифицированный специалист".

Зато в Дубае очень много парков с аттракционами, и есть где погулять даже при жаре в +50 градусов. Можно поиграть в стрелялки, попрыгать на батуте и, конечно же, наесться мороженого. Взрослым тоже есть чем заняться в свободное время.

"У меня есть один приятель Хасан — ну просто "арабский хохол"! — смеется Алексей. — Он может часами напролет говорить инсценировками и аллегориями. С ним мы иногда выбирались покататься на джипе в горы. Эмираты — это страна, в которую приезжают зарабатывать или делать бизнес. Тратить много на развлечения нерационально — нужно откладывать. Поэтому нас собралась небольшая компания русскоговорящих для игр в "Мафию".

Хобби. В пустыню на джипе Алексей ездит с "арабским хохлом". Фото: А. Чусов

"Что Эмираты — это витрина, которая себя продает: "Приезжайте, у нас золотые бананы растут прямо на деревьях, а деньги валяются на полу", — с улыбкой говорит наш герой. — Но чтобы их заработать, нужно хорошо потрудиться. Бывало, я приходил на утреннюю смену и работал до 3 часов ночи (почти сутки!). А на следующее утро — приходил открывать ресторан... Бывало, работал без выходных несколько недель подряд, чтобы закрепить результат. На второй год постоянные посетители уже начали со мной здороваться и звать по имени. А на третий все уже знали, что я из Украины, интересовались ситуацией в нашей стране и добавлялись в "Фейсбуке". У такой работы есть два плюса. Если ты не дурак, становишься хорошим психологом: понимаешь, с кем можно пошутить и как работать с возражениями. Я всегда отличал наших по манере одеваться и прикуривать сигарету. Им я сам приносил меню и говорил по-русски: "Здравствуйте". Это многих изумляло, а мне было приятно. Второй плюс моей работы — бесконечное познание. Например, работая в ресторане, я освоил науку продажи алмазов! Узнал, как их обрабатывают, как продают. А также — как обманывают при продаже, как не попасться и как обмануть того, кто хотел обмануть тебя".

Поначалу Алексею очень нравились Эмираты. До того момента, когда началась летняя духота.

"Раньше это было экзотикой, а потом я затосковал по "пушкинской осени", — делится Алексей Чусов. — Вообще я мечтаю жить в Японии: у них много странностей, но мне импонирует их понятие чести. В Эмиратах не воруют только потому, что везде камеры. Если словят на воровстве — посадят в тюрьму или депортируют. Как сказал один местный: "Арабам не нужна демократия. Им нужна палка, и чтобы ею лупили, иначе будет хаос. ". Алексей смог проверить эту мудрость на своем опыте, когда пытался выстроить демократичные отношения с подчиненными: "В лицо они тебе кланяются, а отвернешься — тут же готовы плюнуть в спину".

Общение. Самое ценное, что Алексей получил во время работы в ресторане, — умение налаживать контакт с разными национальностями. Фото: А. Чусов

Страсти: в Эмираты за мужем

Руслан Швец и Анастасия Григорович встречались еще в университете, где оба учились на юрфаке. Сейчас они поженились, живут и работают Дубае. Но 3 года назад все было совсем иначе:

"О моем переезде в ОАЭ можно написать книгу, — делится Настя. — Руслан всегда был настроен на переезд. Родители его всегда поддерживали в этом, а вот мои, наоборот, были категорически против. Мама видела меня юристом, обещала, что меня не выпустят за границу, и забирала паспорт! Однажды, пока утром пока дома никого не было, я собрала вещи и покинула страну. Сев в самолет, я позвонила только бабушке. Она меня успокоила, что все обойдется, что я должна сама выбирать, как прожить свою жизнь. Это меня вдохновило. Маме я отправила смс: "Прости, но ты не оставила мне выбора"".

Своим решением Настя ошарашила всех родственников. Семья разделились на два лагеря: "Вау, молодец, рискнула" и "Как она могла так поступить с родителями, беглянка".

"Главным условием переезда было то, что я стану женой Руслана, — рассказывает Настя. — Мы расписались 21 мая, как он и хотел. Это была дата свадьбы его родителей. Они были для Руслана примером счастливой семейной жизни. В этот день мама в первый раз снова заговорила со мной, и постепенно все наладилось. Венчались мы уже в Украине: пригласили 150 гостей, праздновали 3 дня. Когда я возвращаюсь в Украину, я рву траву прямо с газона возле аэропорта и начинаю дышать полной грудью. Свежий воздух в ОАЭ летом — редкость. У родителей меня всегда ждут пюре и куриные котлетки. А с собой я привожу финики и личи, мангустин и зеленый кокос. Для отца — кофе".

Поначалу в Эмираты уехал Руслан — в разведку. Первый год он здесь жил один, работал официантом в режиме: работа—дом. Сейчас он — менеджер в ресторанном бизнесе, но в свободное время все равно подрабатывает. Он уже сменил две машины, и сейчас ездит на BMW Х5:

"Я давно готовился к переезду. В Эмиратах знакомая помогла мне разобраться с документами. Здесь очень большая украинская община, мы собирались вместе на День независимости. Людей, которые из СНГ, очень легко узнать, особенно туристов. Они думают, что могут вести себя как захотят, если у них есть деньги. В таких случаях я говорю по-английски. Больше всего в ОАЭ мне нравятся чистота и технологии, даже ДТП можно оформить через смартфон. Когда приезжаю домой, ощущаю этот контраст. Однажды даже пришлось сделать замечание брату — чтобы не мусорил".

Мечеть шейха Зайда. Путешествие в Абу-Даби на выходные. Фото: из архива Р. Швеца