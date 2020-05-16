Заробитчане, карантин и полузакрытая граница: как пандемия повлияла на украинских работников в Польше

Несмотря на то что несколько чартеров с украинскими работниками все же вылетели в Европу, сезонные работы для украинцев до сих пор остаются под большим вопросом. Эксперты объясняют: если у украинцев есть рабочая виза, контракт с работодателем и все необходимые документы, то с пересечением границы не возникнет никаких проблем. Однако из-за карантина соседняя Польша, как и Украина, ограничила количество пропускных пунктов на границе и закрыла въезд для иностранцев. Иногда украинцы вынуждены самостоятельно искать пути, как добраться на заработки в Польшу, потому что общественного транспорта тоже нет.

О проблемах пересечения границы, возможности возвращения украинских заробитчан домой и безработице, которая может всколыхнуть саму Польшу, сайт "Сегодня" поговорил с первым вице-президентом Польско-украинской хозяйственной палаты Олегом Дубишем.

Перший віце-президент Польсько-української Господарчої Палати Олег Дубіш Видео: Сегодня

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- Мы делали интервью с Вадимом Пристайко как раз в тот день, когда премьер назначил его ответственным за выезд наших сезонных работников за границу. Сразу после этого чартеры с украинцами вылетели в Финляндию и Британию. А о Польше как-то все забыли, хотя очень много наших работников, когда пандемия началась, вернулись домой.

- Очень много? Сразу беру это под сомнение. Много, но не критично и не очень.

- Окей, сколько украинцев, которые работали в Польше, вернулось?

- Действительно, четкой информации, даже на основании данных пересечения границы, никто вам дать не сможет, потому что мотивация этого движения людей могла быть разной. В общем я рассматриваю ситуацию следующим образом. Если взять за основу 1,5-2 млн украинцев, которые живут и работают в Польше... Почему я даю такую ​​большую вилку? Потому что здесь тоже нет уверенности и четкости. Наша трудовая миграция спонтанная, циклическая и эмоциональная во многих вопросах. Многие люди просто на подработку ездят. Но я оцениваю, что основная масса людей, которые работали в Польше (по моим оценкам, это от 800 тыс. до 1 млн) и имели легальные разрешения (и даже те, которые не имели), остались. Я бы сказал – 2/3 нашей рабочей силы минимум. Кто бы что ни рассказывал, количество людей, которые реально вернулись, по моим оценкам, составляет от 150 до 300 тыс., не более. Польское правительство приняло решение продлить право пребывания всем, у кого закончился легальный срок пребывания. Поэтому у украинцев со стабильной работой, нормальным работодателем и средой проживания, которые смотрели наше телевидение и видели, что тут у нас очень часто происходит, патриотическое желание вернуться в наш частично хаос не было доминирующим.

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- Есть ли сейчас какие-то проблемы с пересечением польско-украинской границы нашими работниками, которые хотят поехать на заработки в Польшу?

- Конечно, Польша, как и Украина, приняла все необходимые карантинные меры, ограничив количество переходов на границе. Почему наши не выезжали домой? Многие думали, что если выедут, то назад точно не вернутся. В целом в вопросах разрешительных и документальных на сегодняшний день поляки наиболее активны в том, что касается оформления виз для сезонных работников. Поэтому вопрос с/х работников является очень серьезным для польской стороны. Думаю, что с точки зрения польской стороны достаточно быстро будет принято решение о тех наших сотрудниках, которые там не остались (из тех, что выехали) и работали в строительстве, потому что инвестиционные проекты просто так не остановишь. Поэтому будет необходимость в строительстве, и у нашей Палаты уже есть запросы от крупнейших польских строительных фирм по трудоустройству. Видимо, они (польские работодатели. – Авт.) это пролоббируют на уровне правительства и европейских решений. А другие проблемы известны: ограничение количества переходов, специфика процесса обсервации в Польше (в отличие от Украины, у поляков все достаточно жестко, приедет полиция – и будешь иметь проблемы), известные вам ситуации с самолетами и другим транспортом.

- То есть сейчас польская граница на въезд для украинцев закрыта?

- Не совсем. Посмотрите на факты пересечения границы в тех пунктах, которые открыты. Те, кто путешествует автомобильным транспортом и входит в определенные категории, которые получили разрешения, могут проезжать. То есть те, кто получили с/х визы в польских консульствах, находят пути, как на колесах частным транспортом туда попасть. Поэтому я не считаю, что граница полностью перекрыта.

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- Будет ли в Польше запрос на украинские рабочие руки? О каких профессиях можно говорить?

- Мы не понимаем, как надолго и как глубоко ситуация, которая сложилась с коронавирусом, изменит экономические отношения. В силу фактора пандемии никто точно не может спрогнозировать, как будет развиваться ситуация в Европе и Украине. И я нахожусь в определенном шоке от той легкости, когда вижу, как многие люди думают, что угрозы нет. Исходя из этого чрезвычайно большой тренд, который, мне кажется, будет иметь место, – переход от глобализации (в том числе того мира, в котором живет Польша) к определенного рода региональным конструкциям.

Украина для поляков – это 16-й партнер по обороту. Немцы – основной партнер поляков. В 2018 году было 63,1 млрд евро польского экспорта в Германию. Товарооборот (экспорт и импорт. – Авт.) с Украиной, по польским данным, – 9 млрд евро. Все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в мире, в частности в Германии, Чехии, Великобритании, Италии и других странах, которые наиболее пострадали от коронавируса. Что происходит сегодня? Мы понимаем, что европейская экономика падает на 7-7,5%, в том числе падают немцы (по некоторым экспертным данным, соответствующий спад польской экономики ожидается на уровне 4%. – Авт.). Германия – основной инвестор для Польши. И если собрать все эти факторы неопределенности воедино, мы понимаем, что ситуация на польском рынке будет меняться. Не сейчас. Вообще эффект от пандемии я бы прогнозировал в течение двух лет, и неизвестно, во что мы войдем. Уже сейчас уважаемые польские экономисты говорят о возможной безработице в Польше на уровне 1,5-2 млн поляков.

- Столько же украинцев, которые живут и работают в Польше...

- А какие перспективы? Останутся ли в Польше все украинцы, которые там сейчас работают? Это тоже очень большой вопрос, о котором надо говорить и объяснять, какие тренды идут в самой Польше. Если "посыпятся" немцы, чехи и британцы, то и ситуация на рынке будет меняться. Многое будет зависеть от того, сколько поляков вернется с тех рынков, где они сейчас работают, и как много немецких инвесторов уйдут из Польши. Поэтому я бы не смотрел на безоговорочную возможность нашего бегства в трудовую миграцию, в том числе и в Польшу. Где-то начиная со следующего года поляки могут сами ожидать безработицы. Перечисления украинцев из Польши – это где-то в районе 32% всех валютных поступлений от всех трудовых мигрантов в Украину. В деньгах это $3,8 млрд официально. А неофициально, думаю, и до $ 5 млрд. Поэтому мы должны быть осторожны, европейский рынок может частично закрыться. Но мы имеем позитивную надежду на то, что Запад будет переносить производство из Китая в поисках "китайцев" вокруг. Ясно, что доверие к полякам больше, чем к нам, в силу внутренней ситуации и стабильности экономики. Поэтому мы должны использовать шанс, когда цепочки международной кооперации будут перестраиваться, чтобы, например, в совместной с поляками кооперации войти в различного рода проекты сотрудничества, где мы пристроим и нашу рабочую силу.

- Чувствует ли Польша какой-то запрет со стороны украинского правительства на выезд украинских работников в Польшу?

- Однозначно чувствует. Судя по официальным письмам, которые доступны нам как Польско-украинской палате, мы видим, что поляки, услышав эти месседжи из Украины, начинают обращаться к правительству, к Пристайко, чувствуя прессинг в том числе своего с/х. Сейчас мы видим, что послы (Украины в Польше, Польши в Украине. – Авт.) занимаются передачей писем в МИД от работодателей. Мы следили по медиа за телефонным разговором Анджея Дуды и Владимира Зеленского, и я всегда сравниваю польские и украинские сообщения по фактам таких разговоров. Есть нюансы. По польской стороне видно, что поднят вопрос о возможности работы украинцев на польских с/х работах. Если такие разговоры ведутся на уровне глав государств, оформляются через послов, значит, это не просто так. Поэтому да, поляки чувствуют, но есть и логика с украинской стороны, и я бы не был категоричен в суждениях.

- А какая логика украинской стороны?

- Нам, несомненно, нужны рабочие руки. Но посмотрите, все, кто более-менее с квалификацией, не могут жить, условно, на 6 тыс. грн. Еще до кризиса по многим регионам у нас были проблемы с качественной рабочей силой. Поэтому экономическая потребность – это одна мотивация. Вторая – пандемическая или медицинская. Ну, и третий момент, – показать, как мы переживаем о развитии своей страны и экономики. Вот вам три фактора. А надо, чтобы доминировал экономический. Но поголовное высасывание из нашей экономики людей и ресурсов тоже надо как-то упорядочить, и здесь власть можно поддержать.

- Вы уже сказали, что вопрос об организованном выезде украинских работников в Польшу наверняка будет решаться на уровне правительств. Когда это может быть?

- Роль государства в этих экономических отношениях везде по миру будет расти. Вы же видите, что один из выходов – это кардинальное изменение макрофинансовой политики. Сейчас Запад просто заливает деньгами. Только у кого-то есть ликвидный станок, как у США (денежный станок. – Авт.). Боюсь, мы входим в период, когда роль малого и среднего бизнеса будет падать, а расти роль государства, крупных концернов и транснациональных корпораций. На этом фоне государство будет принимать решения. Тогда стоит вопрос, а эффективно ли это государство, чего оно хочет, какие приоритеты и хватает ли людей, которые могут справиться с элементарными менеджерскими функциями? Думаю, что долго держать украинские рабочие руки в силу внутренней ситуации или запретов не удастся. Ведь ослабление карантина продиктовано не пандемическими, а экономическими факторами. Думаю, где-то летом – в начале осени государство примет решение, чтобы эти люди получили право уехать. Потому что в Польше по состоянию на сейчас украинец может заработать не 6 тыс. грн, а 1,5 тыс. евро. В Германии – под 2 тыс. евро и больше. На конец лета государство примет все необходимые решения, потому что нам не удастся обеспечить даже тех 200 тыс. человек, которые вернулись, адекватным уровнем заработной платы.

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