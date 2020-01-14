Украинцы все больше летают за границу: за год статистика выросла на 30%

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В прошлом году украинские пограничники установили новый рекорд – оформили наибольшее количество документов на въезд и выезд из страны.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, в 2019 году сотрудники ведомства проверили документы более 102 млн человек.

При этом из 20,6 млн человек, которые пересекли границу по воздуху, 15,1 млн были именно украинцами – это на 30% больше, чем годом ранее (11,6 млн).

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По морю украинскую границу в 2019 году пересекли почти 400 тыс. человек, что на 11,5% больше в сравнении с 2018 годом.

Касательно пунктов пропуска на сухопутных участках границы, пассажиропоток с Евросоюзом в 2019 году оставался на уровне предыдущего года – более 36,7 млн человек.

Пограничники также констатируют 10-процентное сокращение пассажиропотока на российско-украинской границе – если в 2018 году пограничники оформили более 11 млн человек на въезд и выезд из страны-оккупанта, то в 2019-м – менее 10 млн. Из них 7 млн были украинцами – это на 800 тыс меньше, чем годом ранее.

Кроме того, существенно уменьшилось количество граждан, пересекших границу с Беларусью (на 9%) и Молдовой (на 6,1%).

Напомним, что ранее в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что за минувший год украинские пограничники отказали во въезде в Украину более 7 тысячам российских граждан.

Также мы сообщали о том, что власти стремятся сделать украинцев за рубежом еще ближе к Украине и поэтому, начиная с лета, чиновники все активнее говорят о двойном гражданстве.

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