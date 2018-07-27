Украинцы все чаще сталкиваются с шаровыми молниями: как уберечься

Природа возникновения и принципы существования шаровой молнии изучены пока плохо, но большинство ученых согласно с тем, что шаровая молния опасна для жизни человека

Непогода и шквальные ливни с молниями принесли украинцам еще одну опасность – шаровые молнии. Традиционно редкое и загадочное природное явление этим летом фиксируют едва ли не каждый день. Огненный шар может залетать даже в открытые форточки. Как защититься от опасности – узнавали журналисты "Сегодня".

Жительница Киева Евгения Кравец – свидетель редкого природного явления, шаровой молнии. "Огненный шар" девушка увидела прямо на собственном балконе.

"Вся комната засветилась ярко-красным, смотрю в отражение и вижу огромный огненный шар. Он был не такой уж огромный, где-то размером с баскетбольный мяч, но все равно было страшно. Светилось – вот как солнце рисуют на картинках, внутри что-то бурлило ярко-красным таким, ярко оранжевым", – рассказала Евгения Кравец.

Через несколько секунд, по словам очевидицы, шар взорвался.

"Этот шар взрывается и разлетается на мелкие шарики – как искры такие, и все потухло и пропало. Звук был, конечно, во время взрыва такой, как будто одновременно разбилось множество стеклянных бутылок. Только несколько предметов попадало на балконе – видимо, от взрывной волны", – добавила жительница Киева.

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Синоптик Владислав Билык предостерегает: шаровая молния – явление, наукой мало исследовано, но очень опасно для человека.

"Она имеет совершенно другую природу, чем обычная молния в атмосфере. Это все-таки энергия – достаточно большая электрическая энергия, может еще какие-то виды энергии, которые несут угрозу человеку, всему живому", – рассказал Владислав Билык.

Синоптик советует: чтобы избежать встречи с такой молнией, во время грозы следует закрывать окна и выключать электроприборы.

"Чтобы не было каких-то электрических полей, так как это способствует распространению электричества. (Не стоит. – Ред.) подходить к батареям отопления, к какой-то электрической проводке, то есть они способствуют проведению электричества – молния может каким-то образом в них быть, какая-то энергия. Ну и закрыть все форточки там, окна", – объяснил синоптик.

При этом крайне не рекомендуется пытаться прикоснуться к шаровой молнии – зато от нее можно убежать.

"Конечно, к беде лучше не подходить так. Уйти от нее можно, так как она движется достаточно медленно", – отметил эксперт по вопросам защиты от молнии Евгений Баранник.

Также эксперты во время грозы советуют обходить большие водоемы – в них часто бьет молния. Не шаровая, а обычная, но от этого не менее опасная.

Напомним, недавно мы писали о том, что шаровая молния могла послужить причиной мощного пожара в сельсовете села Лесники Киевской области.