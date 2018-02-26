Население Украины сокращается катастрофическими темпами, но все может измениться

Население Украины продолжает сокращаться. По данным Госслужбы статистики, за 2017 год нас стало меньше на 198 тыс. чел. На 1 января 2018 г. в стране проживало 42 млн 386,4 тыс. чел. В 2016-м сокращение тоже было, но менее значительное — на 176 тыс. чел. Внесла вклад и миграция: если в 2016 г. выехало на ПМЖ за рубеж 10 620 чел., то в 2017-м — 11 997 чел. Демографы и социологи говорят, что в ближайшие годы переломить негативную тенденцию вряд ли удастся, и рекомендуют государству больше поддерживать молодые семьи.

Причины

Ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина считает главной причиной, из-за которой украинцы не хотят заводить детей, нестабильную экономическую ситуацию, продолжающуюся уже многие годы.

"Как только жизнь в стране становится чуть лучше, как было в 2005—2008 годах, сразу видим повышение рождаемости, и наоборот, она снизилась в последние годы, особенно в связи с событиями на востоке страны, — анализирует Пищулина. — В городах рождение сдерживает и отсутствие достаточного количества детсадов, из-за чего ребенка теперь надо записывать туда с самого рождения. Неэффективной оказалась госполитика финансовой поддержки многодетных семей, когда за каждого последующего ребенка платили все больше денег. Этим воспользовались прежде всего маргиналы, зарабатывавшие рождением детей себе на жизнь. Все больший вклад вносит миграция, причем уезжают молодые люди и заводят детей уже на чужбине".

Завотделом демографических процессов Института демографии и социсследований Ирина Курило отмечает, что основная демографическая проблема — высокая преждевременная смертность.

"Многие считают, что нам надо больше рожать, и это решит все вопросы, — говорит Курило. — Но по рождаемости мы близки к среднеевропейскому уровню: ближе к 1,4 ребенка в среднем на женщину, в 2012/2013 были почти на среднеевропейском — более 1,5. А вот что касается смертности: в Украине из тех мальчиков, которые доживают до 16, почти треть не доживает до 60 лет".

Мигранты и господдержка

Чтобы жителей Украины стало больше, Курило предлагает активнее привлекать мигрантов:

"Другого способа противостоять старению в пределах отдельной страны не существует, на возрастную структуру "здесь и сейчас" иначе воздействовать нельзя. Даже гипотетическое повышение рождаемости даст эффект через десятилетия. Ни в одной стране Европы сейчас нет 2,3 рождения на одну женщину, хоть наблюдаются региональные различия: высокую рождаемость демонстрируют женщины из скандинавских стран (в последние годы — 1,8-2 ребенка)".

Пищулина надеется, что даст эффект госполитика: