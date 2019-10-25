Украинцы задолжали за свет почти пять миллиардов гривен

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Почти пять миллиардов гривен составляет долг украинцев за электроэнергию. Есть те, кто даже не подозревает, что должен деньги.

В начале года изменились поставщики света. Счета начали выставлять новые компании. Но долга старым облэнерго в новых платежках не было. Однако, платить придется. Сейчас энергокомпании отключают свет за старые долги. За какую сумму могут отрезать провод и сколько надо заплатить, чтобы его подключили снова, выясняли корреспонденты "Сегодня".

Жительница Черкасс Ольга Евпак пытается достучаться до соседей, которым из-за долгов вот-вот отключат свет. Энергетики уже работают.

"Сейчас идет распломбирование счетчика, чтобы мы могли отключить", – говорят энергетики.

Соседка уговаривает не отключать, так как долг всего 500 гривен.

"Там и бабушка есть, и дедушка, ну заплатят они сегодня. Это не тот случай, чтобы отключать за 500 гривен, поверьте мне", – говорит жителькаЧеркас Ольга Евпак.

Энергетики неумолимы – отключать.

"Мы пришли по распоряжению на отключение потребителей-должников, которые задолжали нам, как поставщику электрической энергии, по состоянию на 1 января 2019 года", – говорит заместитель директора Черкасского городского РЭС Юрий Новиков.

Сколько задолжали, теперь неважно. С тех пор, как в начале года облэнерго разделили на поставщика, который предоставляет электроэнергию, и оператора систем распределения, который отвечает за сеть, отключать не только имеют право, но – обязаны, за наименьший долг.

Зависли старые неуплаты – к бывшим облэнерго. Сотни тысяч абонентов "забыли" рассчитаться за свет, который потребили еще в прошлом году.

Долги за электроэнергию до 1 января 2019:

Киевская область – 193 211,7 тыс. грн.

Одесская область – 67 806,0 тыс. грн.

Львовская область – 927,0 тыс. грн.

Харьковская область – 203 044,0 тыс. грн.

Общий долг – 2476 912,3 тыс. грн.

(Информация министерства энергетики и угольной промышленности Украины по состоянию на сентябрь 2019)

О том, что нужно заплатить по старым счетам, знают не все. Поэтому от отключения не застрахованы даже ответственные плательщики. Нервы, время на выяснение деталей, очереди, а еще – выложить несколько сотен гривен, чтобы свет снова подключили.

"Стоимость подключения колеблется, минимально от 233 грн. на коммутационном аппарате, и на счетчике, до 561 гривны на опоре", – говорит заместитель директора по коммерческому учету ЗАО "Львовоблэнерго" Юрий Кошля.

Чтобы не стоять в очереди, не переплачивать, а главное – не быть все это время без света, можно проверить состояние своего счета в личном кабинете на сайте оператора распределительных сетей.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказали,что дешевле и удобнее использовать украинцам – газ или электроэнергию.

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