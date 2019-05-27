Украине могут подарить 100 тыс. единиц вакцины против кори

Представители бизнес-сектора выступили с инициативой поддержать борьбу медиков с эпидемией кори и обеспечить поставку необходимой вакцины в страну

За минувшие полгода (с декабря по май 2019) около пятидесяти тысяч украинцев заболели корью, около половины из них – дети. В конце 2018 года Украина возглавила десятку стран, продемонстрировавших резкий скачок заболеваемости в сравнении с предыдущим годом. По мнению экспертов, причиной такого активного распространения кори стали низкие показатели вакцинации в стране, связанные с отсутствием разъяснительной работы о необходимости прививок, а также общее ухудшение социально-экономической ситуации в Украине.

До недавнего времени получить бесплатную прививку от кори в государственных больницах могли только граждане, не достигшие тридцатилетнего возраста. В связи с ростом заболеваемости в мае этого года Министерство здравоохранения изменило правила, и бесплатная вакцинация стала возможна для украинцев любого возраста, однако в ряде государственных медучреждений наблюдается дефицит необходимых для этого препаратов.

В Министерстве здравоохранения планируют увеличить поставки вакцины от кори в Украину для разрешения эпидемиологического кризиса, однако сроки реализации данной программы на сегодня не известны. Со своей стороны представители бизнес-сектора выступили с инициативой поддержать борьбу медиков с эпидемией кори и обеспечить поставку необходимой вакцины в страну.

В частности, известный украинский бизнесмен Наум Коен, основатель холдинга "NY Koen Group", совместно со своим партнером Сайрусом Пунавалла, владельцем одной из самых крупных международных фармацевтических компании "Serum Institute", приняли решение о поставке в Украину 100 тыс. единиц вакцины от кори для бесплатных прививок. По мнению меценатов, такая поддержка сможет значительно облегчить ситуацию с вакцинацией в государственных больницах и поможет снизить динамику распространения опасного заболевания. Качество и эффективность вакцины, производимой компанией "Serum Institute", подтверждены Всемирной Организацией Здравоохранения.

В апреле этого года по инициативе Наума Коена письмо с предложением о поставке вакцины было отправлено в Министерство здравоохранения Украины, однако ответа на него не последовало. Меценаты готовы пройти все необходимые процедуры для ввоза препарата, но для этого им необходима поддержка соответствующих государственных ведомств. Бизнесмены надеются, что реакция от министерства поступит в ближайшее время, это позволит реализовать задуманное в кратчайшие сроки и повлиять на ситуацию с эпидемией кори в Украине.

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