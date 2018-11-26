Украине нужно немедленно разорвать соглашение с РФ по Азовскому морю – Яценюк

Вчера, 15:52

На Кремль можно повлиять исключительно экономическим давлением  


Россия прибегает к все новым формам агрессии в Азовском и Черном морях, не реагирует на однозначные осуждения своих действий со стороны цивилизованного мира и продолжает пренебрегать международным морским правом, считает экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Мы должны немедленно денонсировать соглашение об Азовском море с 2003 года. Украина не имеет другого выбора, кроме как обороняться от агрессора. Сдерживать его оружием. Бить его усилением санкций", – заявил он.

По его мнению, нейтрализовать Москву можно лишь внедрением новых эффективных санкций против России, только при помощи экономического давления можно заставить Кремль отступить.

Как сообщалось, в Азовском море российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксирИнцидент произошел сегодня, когда корабли ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Подчеркнем, что в целях обеспечения безопасности судоходства Украина заранее проинформировала российскую сторону об осуществлении перехода. 

МИД Украины расценил такие действия как пересечение всех границ.

На инцидент уже успели отреагировать и в Европейском парламенте.
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"Сегодня"

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