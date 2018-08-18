Украине пора создать центр защиты объектов критической инфраструктуры – СБУ

США готовы поделиться опытом, а в МЭРТ уже работают над законопроектом

В Украине пора создавать центр защиты объектов критической инфраструктуры от угроз их стабильному функционированию по примеру США. Это позволит координировать действия всех спецслужб в случае опасности дестабилизации работы предприятий и органов, которые обеспечивают нормальные условия для жизнедеятельности населения, считают в Службе безопасности Украины.

Силовики уже держат под особым контролем безопасность атомных электростанций, химзаводов, финансовой системы, государственных учреждений. Европейские и американские спецслужбы делятся своим опытом с украинскими коллегами и эти знания наши силовики готовы применить в центре контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры, который хотят создать.

Уже создана межведомственная группа, которая будет координировать деятельность государственных учреждений, в случае угроз жизненно важным объектам в Украине. Сейчас нужно принять закон о критической инфраструктуре и ее защите. Работа над соответствующим законопроектом уже ведется в Минекономразвития совместно с силовыми и другими государственными органами.

"Субъекты защиты критической инфраструктуры выработают единую систему функционирования, обмена информацией и реагирования на какие-то кризисные ситуации. От их устойчивого функционирования зависит функционирование других городов, сел и страны в целом", – говорит первый заместитель начальника главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Андрей Балашов.

"На данный момент у Украины есть хороший план относительно развития и защиты объектов критической инфраструктуры. И мы готовы сотрудничать с Украиной и делиться опытом, который получили, когда разрабатывали структуру защиты объектов в США", – заявил заместитель помощника секретаря по защите инфраструктуры департамент внутренней безопасности США Дэвид Вульф.

Напомним, в мае 2018 года СБУ разоблачила "диггеров" , завербованных ФСБ России, которые собирали информацию о стратегических объектах.

А в сентябре 2017 года СБУ предупредила чрезвычайную ситуацию на Запорожской АЭС.