Украине пора создать центр защиты объектов критической инфраструктуры – СБУ

Сегодня, 11:03

США готовы поделиться опытом, а в МЭРТ уже работают над законопроектом


В Украине пора создавать центр защиты объектов критической инфраструктуры от угроз их стабильному функционированию по примеру США. Это позволит координировать действия всех спецслужб в случае опасности дестабилизации работы предприятий и органов, которые обеспечивают нормальные условия для жизнедеятельности населения, считают в Службе безопасности Украины.

Силовики уже держат под особым контролем безопасность атомных электростанций, химзаводов, финансовой системы, государственных учреждений. Европейские и американские спецслужбы делятся своим опытом с украинскими коллегами и эти знания наши силовики готовы применить в центре контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры, который хотят создать.

Уже создана межведомственная группа, которая будет координировать деятельность государственных учреждений, в случае угроз жизненно важным объектам в Украине. Сейчас нужно принять закон о критической инфраструктуре и ее защите. Работа над соответствующим законопроектом уже ведется в Минекономразвития совместно с силовыми и другими государственными органами.

"Субъекты защиты критической инфраструктуры выработают единую систему функционирования, обмена информацией и реагирования на какие-то кризисные ситуации. От их устойчивого функционирования зависит функционирование других городов, сел и страны в целом", – говорит первый заместитель начальника главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Андрей Балашов.

"На данный момент у Украины есть хороший план относительно развития и защиты объектов критической инфраструктуры. И мы готовы сотрудничать с Украиной и делиться опытом, который получили, когда разрабатывали структуру защиты объектов в США", – заявил заместитель помощника секретаря по защите инфраструктуры департамент внутренней безопасности США Дэвид Вульф.

Напомним, в мае 2018 года СБУ разоблачила "диггеров" , завербованных ФСБ России, которые собирали информацию о стратегических объектах.

А в сентябре 2017 года СБУ предупредила чрезвычайную ситуацию на Запорожской АЭС.
сбу, защита, объекты, инфраструктура

Вы сейчас просматриваете новость "Украине пора создать центр защиты объектов критической инфраструктуры – СБУ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Юрий Грищенко: "По характеру я далеко не добряк, но считаю себя приверженцем справедливости". Фото: из архива Ю. Грищенко

Интервью с Юрием Грищенко: "Расстрелы инкассаторов похожи на игру или экзамен"

Сегодня, 07:21

Начальник Главного следственного управления ГПУ рассказал о том, что расследуют его подчиненные, почему считает, что следствие по "делу Княжичей" надо продолжать, о "дуэли" с овчаркой и своем хобби

Запад

Фото: apostrophe.com

СБУ предупредила незаконный ввоз в Украину товара на 1 млн грн

Вчера, 03:17

Киевская компания занизила стоимость импортированных товаров
Загрузка...

Донбасс

Фото: Facebook штаба операции Объединенных сил

На Донбассе засекли украинцев с паспортами РФ, которые могли готовить провокации на День Независимости

13 Августа, 12:47

СБУ просит Администрацию президента лишить нарушителей гражданства Украины

Днепр

Фото: AFP

В Кривом Роге СБУ ликвидировала сеть порностудий

10 Августа, 17:08

На студии "работали" несовершеннолетние девушки 
Загрузка...