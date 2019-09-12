Украине следует активнее участвовать в международных оборонных выставках – Кривонос

Украинская делегация на выставке. Фото: facebook.com/sgkryvonos

Украине следует более активно принимать участие в международных выставках военной техники и оборудования. Об этом в Facebook заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, комментируя свое посещение Международной выставки оборудования для обороны и безопасности (DSEI 2019, 10-13 сентября, Лондон).

"К сожалению, небольшое количество украинских компаний участвует в DSEI 2019. Хотя по нашим достижением нам есть что показать, нужна большая поддержка и помощь со стороны государства для участия в таких мероприятиях. Участие в таких мероприятиях увеличивает возможности продажи отечественной продукции, а рост продаж увеличивает расходы в государственный бюджет", - написал Кривонос.

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Он отметил, что DSEI 2019 объединяет широкий спектр оборудования из многих стран, которое демонстрируется в выставочных залах и на морских кораблях, высочайший интерес посетителей и делегаций – к широкому спектру военно-морского, сухопутного, охранного и аэрокосмического оборудования и услуг, которые экспонируются.

"Параллельно с выставкой, провожу довольно мощное количество важных и стратегических для Украины встреч, которые нацелены на повышение обороноспособности и углубления сотрудничества с нашими партнерами", – добавил Кривонос.

Ранее Сергей Кривонос сообщил, что в Украине прошли испытания ракет реактивной системы залпового огня "Вильха" с увеличенной дальностью поражения.

Чиновник отметил, что СНБО принято ряд решений по скорейшему принятию на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.

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