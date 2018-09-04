Украинец поехал в Чехию за высокой зарплатой, но оказался нелегалом на стройке

Сегодня, 22:09

С Сергеем журналисты "Сегодня" встретились неподалеку чешского городка Оломоуц, в том же лесу, где ему обещали работу высокооплачиваемую, безопасную и легальную


Житель Житомирской области поехал на официальные заработки в Чехию, но стал нелегалом, не получил заработанного, и едва не потерял здоровье.

С Сергеем журналисты "Сегодня" встретились неподалеку чешского городка Оломоуц, в том же лесу, где ему обещали работу высокооплачиваемую, безопасную и легальную.

"Приехали по объявлению в местной газете... Нас заверили, что трудоустройство легальное: хочешь по польской визе, хочешь по чешской, хочешь по биометрике. Заплатите 200 евро в Чехии, и вас здесь легализуют", – рассказывает Сергей Древецкий.

Впрочем ни официального трудоустройства, ни легализации он не дождался, как и "заоблачной" зарплаты.

Обещали за час 100 чешских крон, это около 120 гривен. Но чтобы их заработать, следовало высадить от 50 до 100 саженцев деревьев. А это, говорит Сергей, физически невозможно – часовую норму удавалось выполнить максимум наполовину.

Несколько недель такой работы и он попросил перевести его на другую работу. В том же лесу ему доверили травить химикатами жуков, которые уничтожают деревья. Но даже респиратора не дали. Через два дня такой работы Сергей ушел.

Журналисты обратились к работодателю Сергея в Чехии, но тот от комментариев отказался – слишком обиделся, что работник от него убежал.

Далее в Новоград-Волынском Житомирской области журналисты нашли посредника, который помогал Сергею в поисках работы. Но там заявляют, что свои обязательства выполнили.

За посреднические услуги и помощь в оформлении визы – причем польской – Сергей по договору заплатил 2400 гривен и еще 100 евро за предоставленную вакансию и легализации в Чехии. Между тем его жена подняла шум в интернете: на ее муже заработали и посредники, и работодатели, которые не выплатили ему за проделанную работу около 300 долларов. Чтобы выяснить, был ли состав преступления в действиях посредника, который помогал искать работу, она обратилась в полицию. Впрочем Новоград-Волынские правоохранители письмом ответили, нарушений не обнаружили.

Сам Сергей чтобы "отбить" деньги, потраченные на поиск работы, транспорт, питание и дорогу домой – был вынужден нелегально устроиться на строительство. И это при том, что у него сахарный диабет – тяжелый физический труд противопоказан. Через две недели планирует вернуться в Украину, хотя чешская полиция может "завернуть" его в любой момент.

От экспериментов в поиске работы за рубежом Сергей уже устал – по возвращении домой он планирует продолжить работать как частный предприниматель в сфере торговли. К тому же его заждалась и жена, которая не видела его уже больше пяти месяцев.

Ранее мы писали о жизни заробитчан в Европе: чем отличается Польша от Литвы.

Напомним, дипломат рассказал, сколько украинцев живут и работают в Польше.
видео, Чехия, заробитчане, дома лучше

Вы сейчас просматриваете новость "Украинец поехал в Чехию за высокой зарплатой, но оказался нелегалом на стройке". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Андрей Дещица. Фото: kmu.gov.ua

Дипломат рассказал, сколько украинцев живут и работают в Польше

27 Августа, 19:41

Дещица также оценил, сколько украинцев имеют "карту поляка"

Украина

Фото: архив "Сегодня"

Жизнь заробитчан в Европе: чем отличается Польша от Литвы

24 Августа, 17:04

Украинцы едут в Европу за новой жизнью, однако не всегда реальность соответствует действительности
Загрузка...

Украина

Дома лучше: украинцы вернулись из Италии, чтобы открыть свой бизнес

21 Августа, 21:46

Семья бывших заробитчан Парубочих с нуля создала в Тернопольской области фермерское хозяйство

Украина

Исчезновение украинца в Польше: стали известны приметы отца пяти детей

19 Августа, 17:35

Родственники пропавшего просят всех, кто знает что-либо о его местонахождении, сообщить им как можно скорее

Украина

Украинец уехал на заработки в Польшу и исчез: спецрепортаж-расследование "По следам заробитчан. Часть вторая"

18 Августа, 09:34

Местная полиция не спешит расследовать исчезновение гражданина Украины

Украина

Фото: кадр из видео

Как управлять карьерной "ласточкой": украинка осваивает БелАЗ

14 Августа, 22:27

После отмены запрета на освоение женщинами ряда профессий Лариса решила попробовать себя в управлении одним из крупнейших в мире авто

Другие страны

Тело украинца нашли в палате. Фото: pxhere.com/CC0 Public Domain

В Польше в больничной палате нашли мертвым украинца

14 Августа, 13:03

Наш соотечественник попал в больницу после несчастного случая на работе

Украина

Фото: facebook.com/israelukraine

Будни украинских заробитчан в Израиле: работа по 12-15 часов почти без перерывов

7 Августа, 22:24

Украинцы рассказывают, что платят им ниже установленного законом минимума

Евросоюз

Фото: архив

Украинка пыталась убить новорожденную дочь в Польше

27 Июля, 11:45

Польская прокуратура подозревает, что в момент случившегося роженица находилась в невменяемом состоянии

Александр Войт

Не добро пожаловать в Польшу

26 Июля, 11:05

Загрузка...