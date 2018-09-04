Украинец поехал в Чехию за высокой зарплатой, но оказался нелегалом на стройке

С Сергеем журналисты "Сегодня" встретились неподалеку чешского городка Оломоуц, в том же лесу, где ему обещали работу высокооплачиваемую, безопасную и легальную

Житель Житомирской области поехал на официальные заработки в Чехию, но стал нелегалом, не получил заработанного, и едва не потерял здоровье.

С Сергеем журналисты "Сегодня" встретились неподалеку чешского городка Оломоуц, в том же лесу, где ему обещали работу высокооплачиваемую, безопасную и легальную.

"Приехали по объявлению в местной газете... Нас заверили, что трудоустройство легальное: хочешь по польской визе, хочешь по чешской, хочешь по биометрике. Заплатите 200 евро в Чехии, и вас здесь легализуют", – рассказывает Сергей Древецкий.

Впрочем ни официального трудоустройства, ни легализации он не дождался, как и "заоблачной" зарплаты.

Обещали за час 100 чешских крон, это около 120 гривен. Но чтобы их заработать, следовало высадить от 50 до 100 саженцев деревьев. А это, говорит Сергей, физически невозможно – часовую норму удавалось выполнить максимум наполовину.

Несколько недель такой работы и он попросил перевести его на другую работу. В том же лесу ему доверили травить химикатами жуков, которые уничтожают деревья. Но даже респиратора не дали. Через два дня такой работы Сергей ушел.

Журналисты обратились к работодателю Сергея в Чехии, но тот от комментариев отказался – слишком обиделся, что работник от него убежал.

Далее в Новоград-Волынском Житомирской области журналисты нашли посредника, который помогал Сергею в поисках работы. Но там заявляют, что свои обязательства выполнили.

За посреднические услуги и помощь в оформлении визы – причем польской – Сергей по договору заплатил 2400 гривен и еще 100 евро за предоставленную вакансию и легализации в Чехии. Между тем его жена подняла шум в интернете: на ее муже заработали и посредники, и работодатели, которые не выплатили ему за проделанную работу около 300 долларов. Чтобы выяснить, был ли состав преступления в действиях посредника, который помогал искать работу, она обратилась в полицию. Впрочем Новоград-Волынские правоохранители письмом ответили, нарушений не обнаружили.

Сам Сергей чтобы "отбить" деньги, потраченные на поиск работы, транспорт, питание и дорогу домой – был вынужден нелегально устроиться на строительство. И это при том, что у него сахарный диабет – тяжелый физический труд противопоказан. Через две недели планирует вернуться в Украину, хотя чешская полиция может "завернуть" его в любой момент.

От экспериментов в поиске работы за рубежом Сергей уже устал – по возвращении домой он планирует продолжить работать как частный предприниматель в сфере торговли. К тому же его заждалась и жена, которая не видела его уже больше пяти месяцев.

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