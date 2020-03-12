Украинец получил 80 тыс. долл. за победу в бизнес-реалити WIN WIN Show

Ведущий шоу, бизнесмен Василий Хмельницкий считает, что такие проекты повысят уровень малого и среднего бизнеса

80 тыс. долларов получил победитель бизнес-реалити WIN WIN Show Дмитрий Борисенко. На европейский рынок он вышел со своим проектом – созданием веревок для туристического снаряжения. В рамках бизнес-реалити-шоу Дмитрия Борисенко, как и других предпринимателей-новичков, учили создавать успешные фирмы. Ведущим и ментором стал известный украинский предприниматель, основатель UFuture Василий Хмельницкий. Именно он инвестировал в бизнес победителя шоу, которое запустили на Youtube. Участники выполняли задания, связанные с управлением, маркетингом и другими сферами предпринимательства. По мнению Василия Хмельницкого, именно такие проекты повысят уровень малого и среднего бизнеса.

"Малый и средний бизнес будут начинать предпринимательские проекты и создавать рабочие места. Нам надо, чтобы малый и средний бизнес был репутационным, и мы, как большие бизнесмены, и государство – должны все делать, чтоб это работало", – заявил бизнесмен Василий Хмельницкий.

"На данном этапе мы получили 25% инвестиций. Мы инвестировали в сырье и в дополнительное оборудование, которое дозволит расширить наши мощности", – говорит победитель проекта WIN WIN SHOW Дмитрий Борисенко. В тренде Без паники: как в Украине борются с коронавирусом и фейками об эпидемии

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