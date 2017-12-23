Украинец пытался пересечь границу с Крымом по документам покойника

Сегодня, 22:45

Хозяин транспортного средства умер еще в 2016 году

Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба

На КПВВ "Чонгар" украинец пытался пересечь границу по документам, которые были оформлены с согласия покойника. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

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"Вчера в КПВВ "Чонгар" с временно оккупированного Крыма на автомобиле Hundai прибыл наш соотечественник. При осуществлении проверки машины у военнослужащих возникли сомнения относительно законности выдачи доверенности на право управления транспортным средством. Впоследствии, при более детальном изучении документа, пограничники установили, что поручение нотариус выдал вчера без присутствия владельца, ведь сам хозяин транспортного средства умер еще в 2016 году", – говорится в сообщении.

Авто и документы были переданы сотрудникам Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что в Одесской области теперь доступен ускоренный пограничный контроль

Также мы писали, что иностранцы "по-хитрому" пытались вывезти из Украины крупную партию рыбы.
пограничники, граница, чонгар, кпвв

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"Сегодня"

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