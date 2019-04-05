Украинец пытался перейти границу с Польшей спиной вперед
В паспорте мужчины была отметка об отказе въезда в Польшу
Пограничная служба Польши задержала 31-летнего гражданина Украины, который незаконно пересек польско-украинскую границу. Мужчина двигался спиной вперед, поскольку хотел запутать пограничников, как будто он ушел в Украину, а не в Польшу, в которую ранее ему отказали во въезде.
"Украинец, желая запутать пограничников, пересек границу задом наперед. Следы на границе, оставленные гражданином, который шел задом наперед, должны были свидетельствовать о якобы пересечении границы из Польши в Украину, а не так, как на самом деле – из Украины в Польшу", – сообщили пограничники.
Мужчина имел с собой паспорт, в котором была пометка об отказе во въезде из пункта пропуска в Медике, выданная в связи с отсутствием необходимых финансовых ресурсов.
Сообщается, что нарушитель признался в незаконном пересечении границы и добавил, что его целевой страной должна была стать Германия, где он хотел работать.
Мужчину польская сторона передала Украине. Ему запретили на три года въезд в страны Шенгенской зоны.
Как мы писали ранее, в Житомирской области пограничники задержали нарушителя, который пытался незаконно переправить в Беларусь более 150 попугаев.
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