Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,45
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Украинец пытался перейти границу с Польшей спиной вперед

Сегодня, 14:59

В паспорте мужчины была отметка об отказе въезда в Польшу

Фото: Facebook
Украинец пытался перейти границу с Польшей спиной вперед //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7ae/33a/5c77ae33a0249.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7ae/33a/5c77ae33a0249.jpg Украина В паспорте мужчины была отметка об отказе въезда в Польшу

Пограничная служба Польши задержала 31-летнего гражданина Украины, который незаконно пересек польско-украинскую границу. Мужчина двигался спиной вперед, поскольку хотел запутать пограничников, как будто он ушел в Украину, а не в Польшу, в которую ранее ему отказали во въезде. 

"Украинец, желая запутать пограничников, пересек границу задом наперед. Следы на границе, оставленные гражданином, который шел задом наперед, должны были свидетельствовать о якобы пересечении границы из Польши в Украину, а не так, как на самом деле – из Украины в Польшу", – сообщили пограничники.

Мужчина имел с собой паспорт, в котором была пометка об отказе во въезде из пункта пропуска в Медике, выданная в связи с отсутствием необходимых финансовых ресурсов.

Сообщается, что нарушитель признался в незаконном пересечении границы и добавил, что его целевой страной должна была стать Германия, где он хотел работать.

Мужчину польская сторона передала Украине. Ему запретили на три года въезд в страны Шенгенской зоны.

Как мы писали ранее, в Житомирской области пограничники задержали нарушителя, который пытался незаконно переправить в Беларусь более 150 попугаев.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Польша, пограничники, граница, нарушение

Вы сейчас просматриваете новость " Украинец пытался перейти границу с Польшей спиной вперед". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Польское радио

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Попугайская" контрабанда: на границе с Беларусью перехватили нарушителя

Сегодня, 13:16

Появилось видео с попугаями, перехваченными у нарушителя

"Вагон" сигарет под туалетной бумагой: в Румынии задержали украинца с двойным гражданством

29 марта, 13:24

Как оказалось, украинские пограничники "проспали" контрабанду в размере около 60 тысяч пачек сигарет

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

Эверест тает: на поверхности появляются тела погибших альпинистов

Голливудские звезды, которые знают русский язык

Потап высказался о Насте Каменских: «Я наигрался в эти игры»

Боевики "ДНР" раскрыли данные о своих потерях в 2018 году

Генерал США о безумном шаге, к которому готовятся в Кремле

Жители Болградского района отказываются воевать

Советы бегуньям с большой грудью

Соглашение Украины с ЕС переносится на неопределеный срок

12 самых красивых пар шоу-бизнеса
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Вчера, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

3 апреля, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Бра и анимация: чем богаты претенденты на пост президента Украины

3 апреля, 07:00

У гаранта расходов на 300 млн грн, а у Зеленского — квартира в Крыму

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

Алена Бабенко опубликовала нежное фото с внуком

Маленькая китаянка, переходившая дорогу, растрогала водителя