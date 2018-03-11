Украинец пытался вывезти в Россию старинные монеты

Сегодня, 15:52

Возраст монет датируется XIX – началом XX века

Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба

В Харьковской области украинец пытался вывезти в Россию старинные монеты. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

"При осуществлении мер контроля правоохранители с помощью металлоискателя зафиксировали наличие среди личных вещей гражданина портсигара с 6 монетами 1841, 1873, 1910, 1915 годов выпуска. Сейчас предметы, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты в установленном порядке и переданы компетентным органам для экспертизы", – говорится в сообщении.

Отмечено, 48-летний гражданин Украины ехал в Россию через пункт пропуска Пески на автомобиле Renault.

Напомним, что вчера украинские пограничники совместно с сотрудниками таможни на границе в Россией в пункте пропуска "Бачевск", что в Сумской области, обнаружили у гражданина Молдовы коллекцию старинных монет

Также мы писали о том, что в польско-украинском дорожном пункте пропуска через государственную границу Кросценко-Смильница задержали двух граждан Украины, которые на автомобилях перевозили контрабандную черную икру.
Россия, пограничники, монеты, украинец

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Источник:

Интерфакс-Украина

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