Украинец уехал на заработки в Польшу и исчез: спецрепортаж-расследование "По следам заробитчан. Часть вторая"
Местная полиция не спешит расследовать исчезновение гражданина Украины
Поехал на заработки, устроился на завод, и больше его не видели. Отец пяти детей из Житомирской области исчез в Польше почти три недели назад. И расследовать его исчезновение местные полицейские не спешат.
Помогут ли украинские правоохранители? И какая опасность подстерегает наших людей, которые отправились за границу искать лучшей судьбы. Смотрите в сенсационном репортаже-расследовании "По следам заробитчан. Часть вторая".
"Мы обращались в полицию, потом сделали объявления, поразвешивали объявления, по дороге домой мы встретили людей, показывали фотографию и спрашивали, видели ли они его", – рассказывает дочка пропавшего заробитчанина Лилия Ткаченко.
"И, вроде бы, в ту Польшу едут и возвращаются, а у меня как поехал, так и с концами, что мне делать?", – всхлипывает жена пропавшего заробитчанина Зоя Ткаченко.
Ранее также сообщалось, что в начале этой недели в больнице города Ольштын Варминско-Мазурского воеводства нашли мертвым гражданина Украины. По информации местных СМИ, 59-летний украинец не имел страхования и боялся депортации в Украину. Предварительная версия смерти – суицид. Дело изучает прокуратура.
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