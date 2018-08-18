Украинец установил рекорд на уникальных соревнованиях в США

Сегодня, 04:57

В прошлом году Сергей уже установил на Бонневиле рекорд скорости, но на другом мотоцикле


Украинец установил рекорд на уникальных соревнованиях в США. Это гонки на собственноручно собранных машинах и мотоциклах.

Соревнования проходят на высохшем озере Бонневиль. На гладкой и соленой поверхности озера автомобили достигают скорости до тысячи километров в час.

Перед стартом – обязательная проверка всех машин. Такая скорость не прощает ошибок.

В Бонневиле наиболее ценится оригинальность. Неважно, профессионал вы или начинающий, всем интересно, какую именно машину вы построили в своем гараже. Ограничений нет. Судьи разделяют транспорт только по виду кузова и типу двигателя.

Украинец Сергей Малик соревнуется в категории электромотоциклов. Со своей командой модернизировали отечественный байк "Днепр".

В прошлом году Сергей уже установил на Бонневиле рекорд скорости, но на другом мотоцикле.

Несколько километров соленой трассы и рекордная скорость зафиксирована – 168 километров в час. Это лучший результат среди электромотоциклов. И награда достается Украине.

Ранее мы писали о том, что украинец метал ножи ногой в жену и установил рекорд.

Также сообщалось о том, что украинец установил необычный рекорд, пробежав стометровку на руках..
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