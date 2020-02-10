Украинец заразился коронавирусом в Японии: как он себя чувствует

В консульстве рассказали о самочувствии гражданина Украины на борту карантинного круизного лайнера Diamond Princess

Круизный лайнер Diamond Princess / Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

У гражданина Украины, который заразился "уханьским" типом коронавируса 2019-nCoV на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, пока не проявились симптомы пневмонии, которую вызывает инфекция.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на консульство Украины в Японии.

"Состояние украинца нормальное, он чувствует себя хорошо и видимых признаков симптома у него нет", – заявила 10 февраля консул, отметив, что мужчина пробудет еще 14 дней под наблюдением в изоляторе.

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В целом, по данным диппредставительства, на Diamond Princess находятся 25 граждан Украины – членов экипажа. Дипломаты поддерживают с ними контакт.

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Напомним, что об одном инфицированном гражданине Украины на круизном лайнере Diamond Princess, который находится возле берегов японской Йокогамы, стало известно накануне. Как утверждают в департаменте консульской службы МИД Украины, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Личные данные мужчины не раскрываются, однако известно, что он стал первым гражданином нашей страны, у которого обнаружили этот смертельный вирус.

В целом число зараженных на борту судна оценивается в 130 человек. Всего на лайнере находятся около 3,7 тыс. человек. Судно определили на карантин как минимум на две недели. Тем временем, пациентов с подтвержденной инфекцией коронавируса переводят в диагностические больницы Японии.

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