Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,54
26,9

Украинец заразился коронавирусом в Японии: как он себя чувствует

10 февраля, 11:57

В консульстве рассказали о самочувствии гражданина Украины на борту карантинного круизного лайнера Diamond Princess

Круизный лайнер Diamond Princess

Круизный лайнер Diamond Princess / Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

У гражданина Украины, который заразился "уханьским" типом коронавируса 2019-nCoV на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, пока не проявились симптомы пневмонии, которую вызывает инфекция.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на консульство Украины в Японии.

"Состояние украинца нормальное, он чувствует себя хорошо и видимых признаков симптома у него нет", – заявила 10 февраля консул, отметив, что мужчина пробудет еще 14 дней под наблюдением в изоляторе.

Реклама

В целом, по данным диппредставительства, на Diamond Princess находятся 25 граждан Украины – членов экипажа. Дипломаты поддерживают с ними контакт.

В тренде
США и Украина вместе проведут разведку над территорией России
Скриншот

Напомним, что об одном инфицированном гражданине Украины на круизном лайнере Diamond Princess, который находится возле берегов японской Йокогамы, стало известно накануне. Как утверждают в департаменте консульской службы МИД Украины, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Личные данные мужчины не раскрываются, однако известно, что он стал первым гражданином нашей страны, у которого обнаружили этот смертельный вирус.

В целом число зараженных на борту судна оценивается в 130 человек. Всего на лайнере находятся около 3,7 тыс. человек. Судно определили на карантин как минимум на две недели. Тем временем, пациентов с подтвержденной инфекцией коронавируса переводят в диагностические больницы Японии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Япония корабль лайнер круизный украинцы за границей коронавирус вирусная пневмония

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину активно везут новые авто: ТОП-10 марок января
В Украину активно везут новые авто: ТОП-10 марок январяАвто
Должников за коммуналку ждут неприятности
Должников за коммуналку ждут неприятностиЖКХ
Накапливайте кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет больше
Накапливайте кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет большеЭкономика
В Украине появятся две военные базы по стандартам НАТО: где построят
В Украине появятся две военные базы по стандартам НАТО: где построятУкраина
Переходное правосудие на Донбассе: что придумали в рабочей группе по реинтеграции ОРДЛО
Переходное правосудие на Донбассе: что придумали в рабочей группе по реинтеграции ОРДЛОПолитика
Джемилев: Украина пустит воду в Крым, но есть одно условие
Джемилев: Украина пустит воду в Крым, но есть одно условиеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...