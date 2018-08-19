Украинка и ее муж, выжившие в Генуе после обрушения моста, записали видео с больничной койки

Молдаванин Евгений Бабин и украинка Наталья Елина, которые пострадали при обрушении моста в итальянской Генуе, записали видеообращение ко всем, кто следит за их судьбой. Видео они опубликовали в Facebook.

В своем видеообращении Бабин на итальянском благодарит всех сочувствующих им за поддержку, а Елина, которая лежит на соседней койке, тоже появляется в кадре и говорит на итальянском: "Привет".

Напомним, ранее мы писали о том, что пара была в своем автомобиле, когда под ними рухнула секция моста. Автомобиль пролетел около 40 метров вниз и был погребен под обломками, пока его не раскопали спасатели.

По последним данным, из-за обрушения двухсотметровой секции моста в Генуе погибли 43 человека. По данным местного управления по гражданской обороне, во время обрушения моста на нем и под ним находились порядка 30-35 легковых автомобилей с людьми и три тяжело груженные фуры.

Обрушение пролета моста в Генуе произошло 14 августа днем. Власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

Трагедия привела к тому, что итальянцы начали продавать за бесценок жилье под путепроводами.